董明珠拒幫兄「走後門」被踢出族譜 鐵面無私被讚爆（有片）

▲ 董明珠拒幫兄「走後門」被踢出族譜 鐵面無私被讚爆

格力電器董事長董明珠參加綜藝節目「初入職場的我們」後，其直言風格屢屢成熱搜話題。在新一期節目中，她暢談接班人的標準，沒想到她曾拒絕幫哥哥「走後門」拿貨，被踢出族譜、兄妹一度斷絕關係20年的舊事也被翻出。網民激讚她「對得起企業家三個字」。

根據《中國基金報》報道，董明珠認為接班人不以親屬為關係，也不以朋友為關係，以能力為準。家族企業搞不好的原因，不是家族這個人不行，而是沒有選對人。

對於自己的下一代，董明珠表示，絕對不會強求他未來要成為一個什麼樣的人，但是有一個底線，也不要求他掙幾個億，但要對社會有貢獻，做一個有良知的人。

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該訪談公開後，董明珠此前曾因拒絕幫哥哥走後門被踢出族譜的視頻，也被網友翻出來了。

網民讚鐵面無私 對得起「企業家」三字

董明珠2019年在格力「大學生入職大會」上，稱曾與親哥20年沒有往來，甚至家譜裡也沒她了。起因是經銷商找親哥哥拿貨，董明珠沒同意，結果收到哥哥的絕交信。

直到20年後哥哥生病後她去探望，兩人才冰釋前嫌。

對此，網民對董明珠的氣魄紛紛點讚，有人問「踢出族譜到底是誰的損失」、「竟然真的以為移出族譜是對她的懲罰」；也有網友稱「沒有董明珠誰認識你什麼家族」、「族譜可能就是企業和女人發展壯大的絆腳石」。

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報道指出，董明珠在節目中回應實習生的問答，也讓人一窺董事長的日常生活。

有實習生問她「董總周末一般幹什麼」？董明珠直言，自己從來沒有周末，周末也是上班，30年沒有休過假。

董明珠自言30年沒有休過假 籲年輕人勿怕累

董明珠稱，自己不是一個會享受生活的人，但是每個人對享受的理解不一樣。她也在微博寫下「年輕人不要怕累，和實習生們偶爾來場交心局，也是一種放假」。

不久前，董明珠表示格力需要加班，只有加班加點24小時幹才能滿足用戶要求，不能服從組織安排的可以選擇離開。

報道稱，對於格力來說，2020年是一個轉折點，格力過度相信線下經銷商，沒有及時跟上互聯網，造成空調行業務首度被美的超越。

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責任編輯：鄧國強

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