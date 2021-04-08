澳洲傳媒：中國055型萬噸大驅逐艦令美國羞愧

▲ 中國055型萬噸大驅逐艦首搭航母巡航 澳洲傳媒：美國也感羞愧

中國遼寧艦航母編隊經過日本宮古海峽，進入台灣島以東太平洋海域訓練，近日引起多方關注。事實上，今次遼寧艦航母編隊焦點並不在遼寧艦本身，而在於首次與航母戰鬥群搭配的中國「萬噸大驅」，055型導彈驅逐艦南昌號。中國055型驅逐艦在噸位、火力上都超過美軍驅逐艦。澳洲傳媒指出，中國055型萬噸大驅「令美國精銳也感到羞愧」（puts America's best to shame），有力為海戰重新定義。

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澳洲新聞網站News.com.au發表文章，提到中國遼寧艦航母編隊本周進入西太平洋之際，美軍羅斯福號航母打擊群進入了南海；自二戰以來，航空母艦已取代了「大炮巨艦」的戰列艦，成為國家地位象徵，也是「炮艦外交」的旗手。

文章說，「表面上」，中美兩國的航母編隊並不對等；羅斯福號排水量11萬噸，可搭載約90架艦載機，而遼寧號僅為5.5萬噸，最多只有40架艦載固定翼飛機和直升機。

但文章指出，當一同考慮到「低調的」航母護航艦艇時，平衡就出現戲劇性轉變；航母其實已不再如過去般是排山倒海力量的泉源，今天高速、隱形的導彈能夠實施遠程打擊，成為一大壓倒性優勢，中國055型驅逐艦上正正有非常多這類導彈。

055型首加入遼寧艦編隊 分析：提高整體戰力

萬噸大驅首巡日本海 噸位超美軍世界之最

055型萬噸大驅排水量約1.3萬噸，艦上有112單元垂直發射裝置，意味至少可以搭載112枚防空、反導、反艦、反潛、對岸，以至反衛星等各式導彈，每個單元更有潛力搭載數枚較小口徑導彈。中國第一批055型驅逐艦有8艘，首兩艘南昌號、拉薩號已經服役，其餘6艘處於不同建造或海試階段。

相比之下，美軍阿利伯克級驅逐艦（Arleigh Burke-class）後期型的垂直發射裝置，為96單元。

至於美軍定性為巡洋艦，但噸位實際上屬於驅逐艦級別，並不足1萬噸、輕於中國055型的提康得羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦，垂直發射裝置雖然有122單元，但文章表示，提康得羅加級服役已有38年，早已停止建造，部分已經退役，美國海軍也在艱難地維持剩下的繼續運作。

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現代軍艦上的垂直發射裝置，專門讓導彈垂直發射升空後才轉向目標，方便毋須轉動船身就能全方位打擊，以在最短時間內提供最大火力。

文章稱，中國建造更多配備垂發裝置軍艦時，美國的則在陸續退役，結果會對印太地區力量平衡有顯著影響。

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責任編輯：連兆鋒