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解放台灣全程演練？解放軍退將這樣解讀 遼寧艦巡「台灣周邊」

國情動向 14:41 2021/04/08

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解放台灣全程演練？解放軍退將這樣解讀 遼寧艦巡「台灣周邊」

解放軍航母遼寧艦近日出現在台灣東部外海，由北而南朝南海方向前進，預計結束訓練返回母港時，還可能穿行台灣海峽，完成繞島巡航。對此，解放軍退役中將王洪光表示，解放軍在台灣周邊進行常態化訓練和演習「可大可小」，「今後，解放軍就像一條巨蟒，纏繞在獵物台灣身上，可以慢慢收緊，也可以一口吞下。」

解放軍海軍發言人高秀成5日曾證實，海軍組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利提高維護國家主權、安全、發展利益的能力，並強調今後會常態化。

曾在對台前線軍區服役、擔任南京軍區副司令員的王洪光指出，海軍發言人所稱的台灣「周邊」可小可大；小到艦炮對台灣陸上目標如機場、港口、岸防工事的火力打擊範圍內，大到四軍（陸、海、空、火箭軍）火力可覆蓋台灣的距離，「作為航母火力，遼寧艦編隊西距台灣三、五百公里是正常的」。

常態化訓練和演習　有許多可能性？

王洪光強調，解放軍在台灣周邊開展常態化訓練和演習，本身也可大可小，從單艦單機單科目，到多艦機合練、多兵種合同演訓、再到多軍種多科目，甚至解放台灣一個戰役全過程的聯合演訓。

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此外，解放軍陸基戰鬥機群近期也和遼寧艦同時出現在台海周邊，包括空警-500預警機、殲-16戰鬥機、殲-10戰鬥機和運-8反潛機等機隊。

深圳衛視等分析，航母編隊與陸基機群進行戰術配合演練，可以完成反潛、反艦和偵察等訓練，「尤其是固定翼預警機空警-500和固定翼反潛機運-8，可以向航母指揮中樞實時傳輸數據，擴大航母戰力。」

解放軍第二炮兵指揮學院教授邵永靈表示，遼寧艦編隊的這次訓練代表過去被台灣認為是「安全區」和「退路」的台灣東部海域開始「不保」，台軍需要面對的壓力絕不僅僅來自正面的台灣海峽。

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責任編輯：鄧國強

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