中國去年共買入近24%瑞士手錶 瑞海關：首成最大客戶

瑞士高端手錶在中國日益受歡迎。報道指，2020年在瑞士手錶出口國家及地區中，內地及香港合計佔其總出口額24.09%；這是中國首次在瑞士有關出口數據上排名第1，成為其手錶最大出口國。

據界面新聞周四（8日）引述中國海關總署數據指，，中國機械手錶進口量由2016年的205萬隻，增長至2020年的249萬隻，5年內累計上漲21.46%。截至2020年，機械手錶在手錶總進口量中佔比為約10.14%，較2019年增長2.53個百分點。

多少錢財富自由？中國一線城市至少1900萬元

胡潤：中國600萬資產以上家庭增加 北京上海領先香港

易

報道指，從進口勢頭上看，機械手錶進口數量自2017年起，已持續4年同比上漲，最高漲幅為12%。而在疫情爆發的2020年期間，電子手錶進口數量較上一年減少26.1%；機械手錶進口則仍持續上漲。

而從進口額來看，進口量僅佔1成的機械手錶，卻貢獻近7成進口額。 2014年至2020年，機械手錶進口額由87.31億元（人民幣，下同）增長至182.19億元；7年累增約108.67%，在總進口額中的佔比由64.59%升至69.42%。

報道又指，自2018年起，機械手錶進口額按年增速持續超過電子手錶。截至2020年，機械手錶進口額較2019年上漲近40%，較電子手錶高出39個百分點。

報道又引述內地研究機構艾瑞諮詢報告稱，進口機械手錶在2017年「觸底反彈」，該年中國高端手錶市場規模達160.5億元，較2016年上漲21.3%。

澳洲提恢復木材貿易中國「已讀不回」 澳學者：我們輸了

【碳中和】彭博：中國考慮調整鋼鐵業稅收助減排 或改變全球鋼鐵貿

另據瑞士聯邦海關管理局（Swiss Federal Customs Administration，FCA）數據，自2010年起，香港便是瑞士手錶出口額最高地區，直至2019年仍如是；惟2020年疫情肆虐下，中國內地開始崛起。2020年瑞士手錶對中國內地出口額達23.94億瑞士法郎（折合約200億港元），內地首超香港成為瑞士手錶出口額最高地區。

而2020年瑞士對中國內地和香港的手錶出口額，合計約40.91億瑞士法郎，佔瑞士手錶全球總出口額約24.09%，比排第2的美國高出12.39個百分點。故中國2020年已成為瑞士手錶出口的最大客戶。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁