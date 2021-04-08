  • 25°C
香港時間 : 2021408日 (四) 16:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國去年共買入近24%瑞士手錶 瑞海關：首成最大客戶

經濟脈搏 15:27 2021/04/08

分享：

瑞士高端手錶在中國日益受歡迎。報道指，2020年在瑞士手錶出口國家及地區中，內地及香港合計佔其總出口額24.09%；這是中國首次在瑞士有關出口數據上排名第1，成為其手錶最大出口國。

據界面新聞周四（8日）引述中國海關總署數據指，，中國機械手錶進口量由2016年的205萬隻，增長至2020年的249萬隻，5年內累計上漲21.46%。截至2020年，機械手錶在手錶總進口量中佔比為約10.14%，較2019年增長2.53個百分點。

多少錢財富自由？中國一線城市至少1900萬元

胡潤：中國600萬資產以上家庭增加 北京上海領先香港

報道指，從進口勢頭上看，機械手錶進口數量自2017年起，已持續4年同比上漲，最高漲幅為12%。而在疫情爆發的2020年期間，電子手錶進口數量較上一年減少26.1%；機械手錶進口則仍持續上漲。

而從進口額來看，進口量僅佔1成的機械手錶，卻貢獻近7成進口額。 2014年至2020年，機械手錶進口額由87.31億元（人民幣，下同）增長至182.19億元；7年累增約108.67%，在總進口額中的佔比由64.59%升至69.42%。

報道又指，自2018年起，機械手錶進口額按年增速持續超過電子手錶。截至2020年，機械手錶進口額較2019年上漲近40%，較電子手錶高出39個百分點。

報道又引述內地研究機構艾瑞諮詢報告稱，進口機械手錶在2017年「觸底反彈」，該年中國高端手錶市場規模達160.5億元，較2016年上漲21.3%。

澳洲提恢復木材貿易中國「已讀不回」 澳學者：我們輸了

【碳中和】彭博：中國考慮調整鋼鐵業稅收助減排 或改變全球鋼鐵貿

另據瑞士聯邦海關管理局（Swiss Federal Customs Administration，FCA）數據，自2010年起，香港便是瑞士手錶出口額最高地區，直至2019年仍如是；惟2020年疫情肆虐下，中國內地開始崛起。2020年瑞士手錶對中國內地出口額達23.94億瑞士法郎（折合約200億港元），內地首超香港成為瑞士手錶出口額最高地區。

而2020年瑞士對中國內地和香港的手錶出口額，合計約40.91億瑞士法郎，佔瑞士手錶全球總出口額約24.09%，比排第2的美國高出12.39個百分點。故中國2020年已成為瑞士手錶出口的最大客戶。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

相關文章

【擴大開放】瑞士銀行申請控股瑞銀證券，中證監受理
2018/05/03
【擴大開放】瑞士銀行申請控股瑞銀證券，中證監受理
這次是瑞士！中國大媽扼天鵝頸變「網紅」（有片）
2018/09/25
這次是瑞士！中國大媽扼天鵝頸變「網紅」（有片）
【中美角力】美國要求瑞士引渡中國研究員 涉偷取癌症藥物機密
2019/07/09
【中美角力】美國要求瑞士引渡中國研究員 涉偷取癌症藥物機密
【中美貿易戰】特朗普顧問傾向與華達初步協議 或明年1月瑞士簽署
2019/11/27
【中美貿易戰】特朗普顧問傾向與華達初步協議 或明年1月瑞士簽署
疫情 經濟 貿易 中國海關總署 人民幣 港元 瑞士法郎 瑞士 香港 中國

下一篇文章

董明珠拒幫兄「走後門」被踢出族譜 鐵面無私被讚爆（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新疆棉花】李寧波鞋炒至近5萬元 官媒斥不容打愛國幌子炒作
【新疆棉花】李寧波鞋炒至近5萬元 官媒斥不容打愛國幌子炒作
2020年內地城市GDP陸續揭曉 23城逾萬億深圳排第三
2020年內地城市GDP陸續揭曉 23城逾萬億深圳排第三
國產7納米GPGPU芯片面世 或打破這兩家美企壟斷
國產7納米GPGPU芯片面世 或打破這兩家美企壟斷
董明珠拒幫兄「走後門」被踢出族譜 鐵面無私被讚爆（有片）
董明珠拒幫兄「走後門」被踢出族譜 鐵面無私被讚爆（有片）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
中國爭「終極能源」突破 人造太陽將試1億度燃燒100秒（第二版）
財政部：逐步提高直接稅比重 推進房地產稅立法
財政部：逐步提高直接稅比重 推進房地產稅立法