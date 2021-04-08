▲ 日媒從唐代看中國科技傳統：與西方互補而非競爭

中國和以美國為首西方科技與制度競爭加劇，美國總統拜登也提到中國正大力投資數字基建，警告美國已經落後。日本傳媒以中國唐代歷史為例，表示中國科技發展向來重視實用主義，與西方重視理論探索其實有著互補而非競爭的關係。日媒比喻，西方科技擅長「由0到1」的突破，而中國則往往在應用方面更勝一籌，將「1」發展成「100」。

《日經亞洲評論》發表文章，稱人們往往會說，西方公司擅長實現「從0到1」的突破，而中國企業最擅長的是應用階段，即「從1到100」的工作。

例如人工智能方面，Google人工智能實驗室DeepMind，2016年開發的人工智能程序Alpha Go，擊敗圍棋世界冠軍李世石。這技術突破迅速被數百家中國公司，應用於公共安全到醫療保健等一系列實際層面，催生了中國人工智能黃金時代。

文章表示，中國科技的實用主義，以及國家對科技發展的核心作用，在歷史上有更深的根源。縱觀中國歷史，科技始終被視為一種實用工具，服務於維持良好治理的更大目的。科技總是由政府組織，由官員管理，並作為一種治理手段。

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文章提及，中國古代科學工作有嚴格制度安排。科學技術被嚴格地從治理的角度來看待，只要對經濟和民生有用，即等於有意義。凡是與治理有關的科技工作，都由相應的官方機構組織管理，政府任命官員掌管其事務。

例如在唐代，算學是中央設立的六學之一，國家還安排了單獨的部門研究醫學、曆法計算和天文學等學科。這些部門由官員組成，他們也是數學家、天文學家和醫生，或由皇帝任命，或由大臣推薦，或從科舉考試中選拔。上級部門定期對這些科學家官員考核，以決定他們的降職或升遷。

文章認為，中國古代的世界觀和宗教信仰，使嚴謹的自然科學研究在哲學層面上顯得不太重要，這強化了對技術實用性的關注，降低了科學理論的重要性。因此，中國古代的科技發展是絕對的實用主義。這與古希臘人偏重於純思辨而忽視實用性的態度，形成鮮明對比。

中國科學家自古大多研究農業、天文、算學、醫學等，這些與國家事務密切相關的領域，也在這些範疇取得最大成就。中國古代的創新成果很多，如造橋、灌溉系統、木製建築、播種機、造紙、印刷等。這有助解釋為甚麼西式科學理論從未在中國紮根，例如中國古代工程師能夠建造沿用幾千年的灌溉系統，但從未好奇更深層的重力原理。

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文章續稱，中國現在當然已完全融入21世紀的現代科學界，但上述因素可能會在潛意識中，繼續影響中國科技行業。中國的科技企業家在個人和制度層面上，仍然表現出強烈的實用主義。美國矽谷的創業公司被認為是使命驅動型，中國的創業公司則更多是市場驅動型。

中國政府在科技發展中仍然扮演重要的角色，如從制定政策到分配研究基金，再到資助初創企業。西方科技公司將消費者視為最終的利益相關者，而政府對中國公司而言才是關鍵。

文章指出，這意味著中國科技的歷史傳統，與西方的方法論具有很大互補性，這不是競爭的理由，反而為合作提供了更大的機會。

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責任編輯：連兆鋒