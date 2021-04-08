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浙江寧波將建國際商業航天發射中心 年均發射100發火箭

經濟脈搏 19:13 2021/04/08

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中國現有4個航天發射中心。有報道指，未來第五個發射中心將建於浙江省寧波市象山，以滿足未來5至10年的商業衛星發射需求；據報該發射中心總投資達200億元（人民幣下同），年發射規模為100發。

路透社引述杭州新聞網周四（8日）報道稱，浙江省寧波市象山具備作為衛星發射中心的獨特優勢，而寧波國際商業航天發射中心，即中國的第五個航天發射中心，亦將於當地興建。

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報道指，鄰近象山、如寧波、台州等城市，均有模具、電子產業，與火箭製造息息相關；若能與之形成完整產業鏈，甚至可做到火箭就地製造、組裝，不用再遠距離運送有關設備。

報道又指，象山與美國甘乃迪航天中心（Kennedy Space Center）所在的卡納維拉爾角（Cape Canaveral）緯度相近，相比下各項條件甚至好於卡納維拉爾角，故而對商業航天發射而言，是較好選址。

另據澎湃新聞周三（7日）報道，近日發布的《浙江省重大建設項目「十四五」規劃（徵求意見稿）》提到，寧波國際商業航天發射中心項目的總投資為200億元，規劃面積約為67平方公里，包括航天發射場35平方公里、產業配套區32平方公里，年發射規模將可達100發。

報道稱，有關航天發射中心的建設，將依托長三角產業基礎，整合火箭製造和發射運營環節，實現火箭和衛星就地生產、總裝測試、就地發射，以降低行業成本，並優化商業航天發展模式，滿足中國商業衛星發射市場快速增長的需求。

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澎湃新聞亦提到，除上述發射中心外，中國長征火箭有限公司也將與山東海陽市共建「東方航天港」。

路透指，去年中國已把衛星互聯網和5G並列納入新型基礎設施建設中；據專家估計，未來5至10年內，中國國內商業衛星發射需求將達千顆量級。

另今年2月，中國航天科技集團亦召開發布會稱，去年中國開展了39次航天發射，料今年發射次數將有望突破40次。

中國目前有4個航天發射中心，分別為酒泉衛星發射中心、太原衛星發射中心、西昌衛星發射中心和文昌衛星發射中心。

責任編輯：黃良潤

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