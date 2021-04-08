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美商務部長對中國釋強硬訊號：會利用所有可用工具

國情動向 15:28 2021/04/08

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）談及拜登政府對華關稅時表示，特朗普政府時期施加的關稅幫助挽救了美國鋼鋁行業的工作。她指中國的行動是非競爭性的，打算利用所有可用工具以保護美國工人和商界，抵禦中國的不公平做法。

中國外長王毅近日提及中美關係時表示，如果中美要對話，中方的大門隨時敞開，但對話應該在平等的基礎上，以相互尊重態度進行；如果要合作，中方表示歡迎，但合作需要兼顧彼此關切，實現雙向互惠，不能單方面提條件、拉清單；如果要競爭，中方不回避，但競爭應當公平公正，遵守市場規則，而不應下絆子、用強權，剝奪別人正當的發展權利；如果還是要對抗，中國也將坦然處之，無畏面對。

美商務部長：必須公平競爭

雷蒙多周三（7日）出席白宮記者會，當被問及拜登政府對華關稅問題時，她強調主動進取的重要性，「我們在進攻上的行為比我們在防守上的行為更為重要。（What we do on offense is more important than what we do on defense. ）」她還提及和盟友合作。

至於關稅問題，雷蒙多表示，關稅層面還有空間。她提及特朗普時期針對鋼鋁的232條款，指這些關稅幫助美國製造業的工人們保住了就業。「至於如何處理關稅，我們需要公平競爭。如果公平競爭，沒有人能打敗美國工人」。

So what do we do with tariffs?  We have to level the playing field.  No one can outcompete the American worker if the playing field is leveled. 

雷蒙多指摘中國行動是非競爭性的，脅迫的，不光明正大的，不惜一切達到目的。她計劃盡可能積極地使用工具箱中的所有工具，以保護美國工人和企業免受中國不公平做法的侵害。

And so I plan to use all the tools in my toolbox, as aggressively as possible, to protect American workers and businesses from unfair Chinese practices.

三年前，特朗普對來自多數國家的進口鋼征收了25%的關稅，對進口鋁徵收了10%的關稅。他稱這事關國家安全，因為必須確保國內的鋼鋁生產能夠生存下來。

除了對華關稅，雷蒙多還提及中企。對於華為是否仍將留在實體名單上，她說，「沒有理由相信他們不會這樣做，但是我們處於對華政策的總體審查之中。」

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