美商務部長對中國釋強硬訊號：會利用所有可用工具

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)談及拜登政府對華關稅時表示,特朗普政府時期施加的關稅幫助挽救了美國鋼鋁行業的工作。她指中國的行動是非競爭性的,打算利用所有可用工具以保護美國工人和商界,抵禦中國的不公平做法。

中國外長王毅近日提及中美關係時表示,如果中美要對話,中方的大門隨時敞開,但對話應該在平等的基礎上,以相互尊重態度進行;如果要合作,中方表示歡迎,但合作需要兼顧彼此關切,實現雙向互惠,不能單方面提條件、拉清單;如果要競爭,中方不回避,但競爭應當公平公正,遵守市場規則,而不應下絆子、用強權,剝奪別人正當的發展權利;如果還是要對抗,中國也將坦然處之,無畏面對。

美商務部長:必須公平競爭

雷蒙多周三(7日)出席白宮記者會,當被問及拜登政府對華關稅問題時,她強調主動進取的重要性,「我們在進攻上的行為比我們在防守上的行為更為重要。(What we do on offense is more important than what we do on defense. )」她還提及和盟友合作。

至於關稅問題,雷蒙多表示,關稅層面還有空間。她提及特朗普時期針對鋼鋁的232條款,指這些關稅幫助美國製造業的工人們保住了就業。「至於如何處理關稅,我們需要公平競爭。如果公平競爭,沒有人能打敗美國工人」。

So what do we do with tariffs? We have to level the playing field. No one can outcompete the American worker if the playing field is leveled.

雷蒙多指摘中國行動是非競爭性的,脅迫的,不光明正大的,不惜一切達到目的。她計劃盡可能積極地使用工具箱中的所有工具,以保護美國工人和企業免受中國不公平做法的侵害。

And so I plan to use all the tools in my toolbox, as aggressively as possible, to protect American workers and businesses from unfair Chinese practices.

三年前,特朗普對來自多數國家的進口鋼征收了25%的關稅,對進口鋁徵收了10%的關稅。他稱這事關國家安全,因為必須確保國內的鋼鋁生產能夠生存下來。

除了對華關稅,雷蒙多還提及中企。對於華為是否仍將留在實體名單上,她說,「沒有理由相信他們不會這樣做,但是我們處於對華政策的總體審查之中。」

