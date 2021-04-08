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美國「超級無敵導彈」首試射便失敗  與中國競賽受重挫？（組圖，有片）

國情動向 16:51 2021/04/08

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美國「超級無敵導彈」首試射便失敗  與中國競賽受重挫？

美國研發高超音速（Hypersonic）導彈遭受挫折。B-52H 同溫層堡壘（B-52H Stratofortress）轟炸機日前攜帶一枚 AGM-183A高超音速導彈，從加州愛德華兹空軍基地起飛，準備進行首次空中試射（空射），但卻因意外卡着、無法發射出去。據了解，中美目前都在競爭研製高超音速武器，前總統特朗普更曾揚言，美方新武器要讓中國、俄羅斯羨慕，這一預期是否暫時落空引外界關注。

美方這次試射在當地時間周一舉行。美國空軍在一份聲明中稱，此次試驗是在加利福尼亞海岸附近的穆古角海上靶場進行的，一架B-52H轟炸機攜帶AGM-183A高超音速導彈起飛，原擬進行首次空射測試；但測試彈未能按發射程序完成發射，只能隨B-52H返回愛德華茲空軍基地。

美國海軍快接收新戰斧導彈 射程升級防中國東風反艦

中國傳增16洲際導彈發射點 提升反擊美國能力？

美國空軍稱，此次測試是繼此前的7次飛行試驗任務後，AGM-183A導彈首次進行的助推器測試飛行(BTF-1)，目的包括演示從B‑52H上安全發射助推器飛行測試器，以及評估助推器性能、助推器與整流罩的分離以及模擬滑翔器的分離。

第一次空中試射　導彈被卡無法發射

試射失後，美國空軍的工程師和測試人員將對原因進行調查。

美國空軍武器項目執行官希斯·柯林斯稱，「空射快速反應武器（ARRW）項目自開始以來一直在努力突破界限，並評估風險將這一重要能力向前推進。雖然未能發射令人失望，但最近的測試提供了寶貴的信息」。

前總統特朗普（Donald Trump）2020年曾在公開場合多次表示，美國正在研發一種「超級無敵導彈」，宣稱其速度遠超中國、俄羅斯的超高音速導彈，甚至稱其「速度是普通導彈的4倍、5倍、6倍甚至7倍」。同年5月15日在白宮橢圓形辦公室揭曉美國「太空軍」軍旗時，特朗普再宣稱這種「超級無敵導彈」速度是現在美國最快導彈的17倍。

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美向亞太試射洲際導彈  與中國鬥炫核威懾力（組圖，有片）

東風17導彈升級版曝光 竟跟國慶閱兵完全變了樣

特朗普同年10月在一次集會上還說，美國「現在擁有最強的(武器)。俄羅斯、中國、北韓及其他所有國家都羨慕我們」。

據美國公共廣播電視公司當時報道，特朗普口中的「超級無敵導彈」很有可能是正在研發的AGM-183A空射快速反應武器。詎料如今原意是「制衡」中國的AGM-183A導彈，首次空射測試便已失敗。

中美俄都在研高超音速導彈 美被指接連失敗

中國軍事專家張學峰介紹，美軍這次試射AGM-183A應該是一次難度不大的試驗，AGM-183A的引擎本質上和彈道導彈或其他戰術導彈沒太大區別，相信很可能是掛架的分離裝置出現問題，或控制電路出現問題，導致導彈未能順利投放。

日本擬打造新型神盾艦 防範中朝導彈威脅

東風17據報部署台灣海峽 解放軍高超音速導彈點穴

俄國軍事專家稱，測試新武器失敗很正常，但美國已經歷多次失敗。失敗原因可能是測試過於匆忙，並沒有為追趕俄羅斯做好准備。

而中國自2014年以來先後進行了9次高超音速導彈「DF-ZF」試射，但目前未知發射形式。俄羅斯則聲稱於2016年及2018年成功試射「先鋒」（Avangard）高超音速導彈。

美軍曝太平洋試射導彈影片 中美地緣角力升級（組圖，有片）

路透：美國擬對台軍售7種武器 包括水雷、巡航導彈、無人機（更新版）

責任編輯：鄧國強

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