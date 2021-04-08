▲ 聯合國指美國侵犯關島原住民人權 華春瑩：美媒沉默了

聯合國官員指美國將關島軍事化，過百年來持續侵犯關島原住民人權，去信美國政府表示嚴重關切。中國外交部發言人華春瑩在社交網站提及此事，同時注意到美國傳媒對美國被指侵犯關島人權大多保持沉默。華春瑩反問，如果聯合國是就新疆議題去信中國的話，美媒屆時會做甚麼？

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華春瑩周三（7日）在Twitter連推3帖，轉發了聯合國信件的連結，並分別用英語說：

「聯合國特別報告員聯合去信美國政府，指美國政府和軍方持續侵犯關島原住民查莫羅人的人權。」

「不過時常對人權議題興奮的美國主流媒體，對此集體沉默。假如信件所致的是中國而非美國政府，關於的是新疆而非關島，會發生甚麼？」

「美國將關島3分1土地變成美軍基地，並正在想要更多。美國應該停止將關島軍事化，和保護好當地居民的人權。」

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聯合國人權事務高級專員辦事處近日公開，辦事處官員1月底致美國政府信件。

信中對美國加強在關島軍事存在，未有保護當地原住民查莫羅人（Chamorro people）免受侵犯，令他們喪失傳統土地、領土和資源，遭受嚴重負面環境影響，並失去文化文物與祖先遺骸，以及他們被剝奪自由自決的權利，表示嚴重關切。

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關島位於西太平洋，17世紀末淪為西班牙殖民地，查莫羅人奮起反抗而受到殘酷鎮壓，人口已大幅減少。美國在1898年對西班牙戰爭中奪取關島，並於二戰後將關島作為重要軍事基地，查莫羅人傳統文化在很大程度上已經消失。

今天查莫羅人總人口約15萬，其中約6萬在關島。美國本土民眾對美國領地關島也不甚了解，對查莫羅人所知就更少。美國眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）3月表示反對美國政府援助外國時，就一併提及關島，反映她並不清楚關島是美國領地。

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責任編輯：連兆鋒