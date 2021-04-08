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商務部：第1季外貿開局良好 服務貿易逆差下降77.2%

經濟脈搏 17:45 2021/04/08

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中國商務部發言人高峰周四（8日）在例行記者會上指，今年第1季中國外貿開局良好。而據商務部公布的數據指，內地服務貿易進出口總值為人民幣7,139.8億元（人民幣，下同）；服務貿易逆差則下降了77.2%，按年減少1,468.8億元。

綜合外媒報道，高峰周四主持了商務部例行記者會。他於會上稱，第1季度中國外貿開局良好，從近期對2萬多家外貿企業的問卷調查可見，目前企業在手訂單較去年有所改善，一半左右的企業認為減稅降費、出口退稅、貿易便利化水準提升等政策措施的獲得感較強。

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他又稱，有關企業亦在問卷中反映，今年全年外貿發展面臨的不穩定、不確定因素仍多，如存在疫情不確定性、國際產業鏈供應鏈不穩定性、國際環境複雜性等風險，微觀主體亦面臨一些困難挑戰。

他表示，有關當局將密切關注形勢發展；保持政策的連續性、穩定性、可持續性，全力以赴促進外貿穩中提質；並繼續配合財政部等部門，優化調整進口稅收政策；推動增加優質產品和服務的進口等。

路透社引述商務部公布的數據指，中國今年前2月進出口數據表現亮眼，出口增速遠超預期，激增至26年新高，2月單月亦創歷史最高增速；而內外需回暖亦令中國外貿延續高景氣，惟對待後續走勢仍需謹慎。

而官媒則引述有關數據指，今年前2個月，服務貿易進出口總值為7139.8億元，按年下降3.6%；同期服務出口額為3353.5億元，增長21.9%；其中運輸服務出口增長最快，增幅達93.9%；同期服務進口則為3786.3億元，下降18.6%。

報道指出，1至2月服務出口增幅大於進口40.5個百分點，出口明顯好於進口；服務貿易逆差亦下降了77.2%，按年減少1468.8億元。

報道又指，同期知識密集型服務貿易佔比亦有提高；1至2月知識密集型服務進出口為3241.6億元，增長17.2%，佔服務進出口總額比重達45.4%，提升12.7個百分點。

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另外，新冠疫情對旅行服務進出口的影響則仍在持續。數據指，1至2月旅行服務進出口為1,280.9億元，年減50%。

責任編輯：黃良潤

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