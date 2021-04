美國杯葛北京冬奧與否？拜登兩面不是人

中美兩國在政治、經濟、乃至意識形態角力不斷升級,美方與中國不斷過招,拜登政府甚至不脫特朗普時代的咄咄逼人本色;惟獨在北京冬季奧運會議題上,拜登團隊卻似如履薄冰、小心翼翼,多次澄清立場,美方謹慎反映抵制北京冬奧議題極為複雜,拜登至陷入杯葛、與不杯葛兩面不是人的窘境。

拜登(Joe Biden)政府近日對是否抵制北京冬奧的表述,充份顯示出這一議題高度敏感。其中,美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)當地時間6日在簡報會上的談話,一度被西方媒體誤讀為美方「考慮(considers)」與盟友一起杯葛本屆冬奧;他事後急發郵件澄清,強調「我們對2022年冬季奧運的立場並未改變。我們尚未跟任何盟友及伙伴討論過聯合杯葛一事」。

Our position on the 2022 Olympics has not changed. We have not discussed and are not discussing any joint boycott with allies and partners .

美與盟友共謀杯葛北京冬奧?美國務院急澄清有玄機

約翰遜自稱「狂熱親華」後 再拒杯葛北京冬奧

至當地時間7日,白宮發言人普薩基(Jen Psaki)在例行記者會回應提問時,也接近完全覆述的說,「美國與盟友夥伴密切協商,以確定共同關切的議題並建立一致方針,但從美國角度來看,關於北京冬奧,沒有任何改變計劃的討論在進行中」。

We, of course, consult closely with allies and partners at all levels to define our common concerns and establish a shared approach, but there’s no discussion underway of a change in our plans regarding the Beijing Olympics from the United States......