▲ 美國杯葛北京冬奧與否？拜登兩面不是人

中美兩國在政治、經濟、乃至意識形態角力不斷升級，美方與中國不斷過招，拜登政府甚至不脫特朗普時代的咄咄逼人本色；惟獨在北京冬季奧運會議題上，拜登團隊卻似如履薄冰、小心翼翼，多次澄清立場，美方謹慎反映抵制北京冬奧議題極為複雜，拜登至陷入杯葛、與不杯葛兩面不是人的窘境。

拜登（Joe Biden）政府近日對是否抵制北京冬奧的表述，充份顯示出這一議題高度敏感。其中，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）當地時間6日在簡報會上的談話，一度被西方媒體誤讀為美方「考慮（considers）」與盟友一起杯葛本屆冬奧；他事後急發郵件澄清，強調「我們對2022年冬季奧運的立場並未改變。我們尚未跟任何盟友及伙伴討論過聯合杯葛一事」。

Our position on the 2022 Olympics has not changed. We have not discussed and are not discussing any joint boycott with allies and partners .

美與盟友共謀杯葛北京冬奧？美國務院急澄清有玄機

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至當地時間7日，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在例行記者會回應提問時，也接近完全覆述的說，「美國與盟友夥伴密切協商，以確定共同關切的議題並建立一致方針，但從美國角度來看，關於北京冬奧，沒有任何改變計劃的討論在進行中」。

We, of course, consult closely with allies and partners at all levels to define our common concerns and establish a shared approach, but there’s no discussion underway of a change in our plans regarding the Beijing Olympics from the United States......

這種謹慎，充份反映拜登政府在如何應對北京冬奧議題上陷窘境，因此要嚴防一個不清晰的表述，令事態變得沒有轉彎餘地。或直白地說，拜登無論決定杯葛、與不杯葛冬奧都會面對壓力，他仍未找到中間著墨的辦法。

拜登不杯葛京冬奥：得罪美國國內對華強硬派

套用華爾街日報的話，拜登如不抵制京冬奧，他很可能會開罪共和黨內的對華強硬派。這一派希望白宮要求將冬奧會主辦城市從北京，更改為其他地點，或是至少不在美國代表團中派出高級官員和其他知名人士，從而構成某種外交抵制。

對於一場將於明年2月舉行的為期兩周的賽事來說，更改地點不切實際。但拜登如果不順從這些共和黨政客的要求，去抵制北京冬奧，他們有可能以此為由，在中期選舉前發難，影響拜登施政。

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但如選擇杯葛北京冬奥，拜登政府可能亦要付出代價。拜登政府正尋求與中國建立有一定合作成分的全面競爭關係，因此縱使在人權等議題上，向中國炮聲隆隆，但在伊朗、北韓、武器擴散、氣候變化、甚至新冠疫情問題上，都希望與中國保持開放合作態度。

拜登杯葛京冬奥：如同宣告新冷戰 不符美國利益

如拜登杯葛北京冬奧，無異於與中國徹底翻臉，將中美關係中的合作元素出清、只餘對抗部份，這未必最符合美國利益。

事實上，美媒CNBC也分析，雖然美國兩黨都稱要對中國採取更強硬措施，但杯葛行動可能很難達成共識。一名財政部高階官員透露，如果聯合盟國抵制冬奧，可能被解讀成代表美國的「冷戰宣言」。

曾任美國國務院亞太副助卿的美國學者柯慶生（Thomas Christensen）在日前一個線上研討會上也說，多國如決定抵制，中國恐因民族主義情緒高漲而強烈反彈，中美關係面臨重大考驗。

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責任編輯：鄧國強

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