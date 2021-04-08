【中國樓市】住建部約談廣州等5市負責人 堅決遏制投機炒房

內地樓市調控持續，住房和城鄉建設部副部長倪虹8日約談廣州、合肥、寧波、東莞、南通等5個城市政府負責人，要求牢牢把握房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅決遏制投機炒房。

倪虹要求，各城市切實提高政治站位，把思想和行動統一到黨中央、國務院決策部署上來，充分認識房地產市場平穩健康發展的重要性，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，切實扛起城市主體責任，確保實現穩地價、穩房價、穩預期目標。

近期廣州、合肥、東莞等城市，針對房地產市場升溫問題出台了調控措施。對此，倪虹指出，要加強實施效果評估，及時完善相關政策，增強調控的針對性、實效性。城市政府要增強工作的積極性、主動性，緊盯新情況新問題，及時採取針對性措施，精準調控，堅決遏制投機炒房，引導好預期，確保房地產市場平穩運行。

他說，要完善人口、土地與住房聯動機制，加強與人口落戶、義務教育等相關政策的統籌協調，強化二手房交易管理，提高房地產市場調控的系統性、整體性、協同性。有關省住房和城鄉建設廳要切實發揮監督和指導作用，及時報告全省房地產市場情況和工作。

大城市要大力發展保障性租賃住房

倪虹說，落實國家「十四五」規劃綱要，抓緊編制「十四五」住房發展規劃，改善住房供應結構。人口流入多的大城市要大力發展保障性租賃住房，規範發展長租房市場，單列租賃住房用地計劃，探索利用集體建設用地和企事業單位自有閒置土地建設租賃住房，降低租賃住房稅費負擔，加大金融支持力度，盡最大努力幫助新市民、青年人等群體解決住房困難。

5個城市負責人均表示，將認真落實城市主體責任，密切監測市場變化，對苗頭性、傾向性問題果斷出手，確保實現穩地價、穩房價、穩預期目標。據了解，住房和城鄉建設部已將東莞、南通市列入房地產市場監測重點城市名單。

責任編輯：蒯宇澄

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