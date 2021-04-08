  • 23°C
香港時間 : 2021408日 (四) 21:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國樓市】住建部約談廣州等5市負責人 堅決遏制投機炒房

經濟脈搏 20:54 2021/04/08

分享：

內地樓市調控持續，住房和城鄉建設部副部長倪虹8日約談廣州、合肥、寧波、東莞、南通等5個城市政府負責人，要求牢牢把握房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅決遏制投機炒房。

倪虹要求，各城市切實提高政治站位，把思想和行動統一到黨中央、國務院決策部署上來，充分認識房地產市場平穩健康發展的重要性，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，切實扛起城市主體責任，確保實現穩地價、穩房價、穩預期目標。

近期廣州、合肥、東莞等城市，針對房地產市場升溫問題出台了調控措施。對此，倪虹指出，要加強實施效果評估，及時完善相關政策，增強調控的針對性、實效性。城市政府要增強工作的積極性、主動性，緊盯新情況新問題，及時採取針對性措施，精準調控，堅決遏制投機炒房，引導好預期，確保房地產市場平穩運行。

他說，要完善人口、土地與住房聯動機制，加強與人口落戶、義務教育等相關政策的統籌協調，強化二手房交易管理，提高房地產市場調控的系統性、整體性、協同性。有關省住房和城鄉建設廳要切實發揮監督和指導作用，及時報告全省房地產市場情況和工作。

大城市要大力發展保障性租賃住房

倪虹說，落實國家「十四五」規劃綱要，抓緊編制「十四五」住房發展規劃，改善住房供應結構。人口流入多的大城市要大力發展保障性租賃住房，規範發展長租房市場，單列租賃住房用地計劃，探索利用集體建設用地和企事業單位自有閒置土地建設租賃住房，降低租賃住房稅費負擔，加大金融支持力度，盡最大努力幫助新市民、青年人等群體解決住房困難。

5個城市負責人均表示，將認真落實城市主體責任，密切監測市場變化，對苗頭性、傾向性問題果斷出手，確保實現穩地價、穩房價、穩預期目標。據了解，住房和城鄉建設部已將東莞、南通市列入房地產市場監測重點城市名單。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

人口 經濟 政治 地產 東莞 寧波 廣州

下一篇文章

浙江寧波將建國際商業航天發射中心 年均發射100發火箭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

董明珠拒幫兄「走後門」被踢出族譜 鐵面無私被讚爆（有片）
董明珠拒幫兄「走後門」被踢出族譜 鐵面無私被讚爆（有片）
國產7納米GPGPU芯片面世 或打破這兩家美企壟斷
國產7納米GPGPU芯片面世 或打破這兩家美企壟斷
海南自貿港再迎政策利好 放寬民航醫藥等市場准入
海南自貿港再迎政策利好 放寬民航醫藥等市場准入
2020年內地城市GDP陸續揭曉 23城逾萬億深圳排第三
2020年內地城市GDP陸續揭曉 23城逾萬億深圳排第三
中國去年共買入近24%瑞士手錶 瑞海關：首成最大客戶
中國去年共買入近24%瑞士手錶 瑞海關：首成最大客戶
財政部：逐步提高直接稅比重 推進房地產稅立法
財政部：逐步提高直接稅比重 推進房地產稅立法