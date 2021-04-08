美將7間中國機構列實體清單 涉參與建造軍用超級電腦

美國商務部周四（8日）宣布，將中國7間機構列入實體清單，指這些實體參與建造中國軍方使用的超級電腦，從事有悖美國國家安全或外交政策利益的活動。

被美國列入實體清單的7間機構包括：

天津飛騰信息技術有限公司 Tianjin Phytium Information Technology 上海集成電路技術與產業促進中心 Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center 信維微電子 Sunway Microelectronics 國家超級計算濟南中心 National Supercomputing Center Jinan 國家超級計算深圳中心 National Supercomputing Center Shenzhen 國家超級計算無錫中心 National Supercomputing Center Wuxi 國家超級計算鄭州中心 National Supercomputing Center Zhengzhou

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在聲明表示，開發超級電腦對於發展現代武器、國家安全系統至關重要，包括核武器和高超音速武器。當局將防止中國利用美國的技術，來破壞軍事現代化的穩定。

中國外交部曾表示，美國政府為了維護美國科技壟斷和霸權地位，泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業。希望美方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業經營投資提供公平、開放、公正、非歧視的營商環境。

責任編輯：林佩怡

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