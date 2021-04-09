美將7間中國機構列實體清單 涉參與建造軍用超級電腦（第二版）

美國商務部周四（8日）宣布，將中國7間公司和機構列入實體清單，指這些實體參與建造中國軍方使用的超級電腦，從事有悖美國國家安全或外交政策利益的活動。

（第二版，新增末段有關「戰略競爭法案（Strategic Competition Act）」的內容）

被美國列入實體清單的7間機構包括：

天津飛騰信息技術有限公司 Tianjin Phytium Information Technology 上海集成電路技術與產業促進中心 Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center 信維微電子 Sunway Microelectronics 國家超級計算濟南中心 National Supercomputing Center Jinan 國家超級計算深圳中心 National Supercomputing Center Shenzhen 國家超級計算無錫中心 National Supercomputing Center Wuxi 國家超級計算鄭州中心 National Supercomputing Center Zhengzhou

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在聲明表示，開發超級電腦對於發展現代武器、國家安全系統至關重要，包括核武器和高超音速武器。當局將防止中國利用美國的技術，來破壞軍事現代化的穩定。

被列入實體清單的實體，需要獲得美國商務部的許可證，才能購買美國技術。彭博引述知情人士透露，商務部的行動不會阻止天津飛騰繼續從台積電採購。

中國外交部曾表示，美國政府為了維護美國科技壟斷和霸權地位，泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業。希望美方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業經營投資提供公平、開放、公正、非歧視的營商環境。

另外，美國民主、共和兩黨主要人物將於當地時間8日，在參院外交委員會共同提出「戰略競爭法案（Strategic Competition Act）」，以在知識產權等議題上應對中國，若獲國會通過，國務卿將須發布一份年度清單，列出所有因「竊取」知識產權而受惠、卻令美國公司及產業受損的中國國營企業。

責任編輯：林佩怡

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