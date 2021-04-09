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美將7間中國機構列實體清單 涉參與建造軍用超級電腦（第四版）

國情動向 15:58 2021/04/09

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美國商務部周四（8日）宣布，將中國7間公司和機構列入實體清單，指這些實體參與建造中國軍方使用的超級電腦，從事有悖美國國家安全或外交政策利益的活動。

（第二版，新增末段有關「戰略競爭法案（Strategic Competition Act）」的內容）

（第三版，新增深圳信維通信澄清

（第四版，新增中國外交部回應

中國外交部發言人趙立堅回應表示，美國政府為了維護自身科技壟斷和霸權地位，遏制中國發展，一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，濫用實體清單，不擇手段地惡意打壓中國高科技企業，中方對此堅決反對。

他指，美國在超級計算機領域對中國實施技術封鎖由來已久，但中國超級計算機依然憑藉自主創新躍居全球領先地位。美國的遏制打壓阻擋不了中國科技進步發展的步伐，只會更加堅定中國自主創新的決心和意志。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

被美國列入實體清單的7間機構包括：

天津飛騰信息技術有限公司 Tianjin Phytium Information Technology

上海集成電路技術與產業促進中心 Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center

Sunway Microelectronics

國家超級計算濟南中心 National Supercomputing Center Jinan

國家超級計算深圳中心 National Supercomputing Center Shenzhen

國家超級計算無錫中心 National Supercomputing Center Wuxi

國家超級計算鄭州中心 National Supercomputing Center Zhengzhou

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在聲明表示，開發超級電腦對於發展現代武器、國家安全系統至關重要，包括核武器和高超音速武器。當局將防止中國利用美國的技術，來破壞軍事現代化的穩定。

被列入實體清單的實體，需要獲得美國商務部的許可證，才能購買美國技術。彭博引述知情人士透露，商務部的行動不會阻止天津飛騰繼續從台積電採購。

信維通信（深：300136）周五發布澄清公告稱，媒體報道提到「實體清單」中包含「深圳市信維微電子有限公司」等企業名稱。經公司核實確認，上述報道與事實不符；所提及的Sunway Microelectronics，並非公司全資子公司深圳市信維微電子有限公司。

另外，美國民主、共和兩黨主要人物將於當地時間8日，在參院外交委員會共同提出「戰略競爭法案（Strategic Competition Act）」，以在知識產權等議題上應對中國，若獲國會通過，國務卿將須發布一份年度清單，列出所有因「竊取」知識產權而受惠、卻令美國公司及產業受損的中國國營企業。

趙立堅回應表示，中方對有關議員提出的相關法案表示堅決反對。中方在中美關係以及經貿、涉疆、涉港、涉台等問題上的立場是一貫的。中方致力於同美方發展不衝突、不對抗，相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權安全和發展利益。美方有關人士應客觀理性看待中國和中美關係，停止推進有關消極議案。

責任編輯：林佩怡

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