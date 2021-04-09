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澳洲智庫稱中國制裁影響「有限」 因這些產品找到新市場（第二版）

國情動向 10:12 2021/04/09

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澳洲智庫稱中國制裁影響「有限」 因這些產品找到新市場

中澳關係惡化後，去年以來中國對澳洲多項產品實施貿易限制，但澳洲一個智庫發表報告，指中國對澳洲貿易制裁的影響「相當有限」，因一些產品已尋得新市場。

綜合澳洲傳媒報道，洛伊研究所（Lowy Institute）首席經濟學家Roland Rajah周四（8日）發表報告，指去年5月開始，中國對澳洲實施一系列貿易限制措施，涉及產品包括牛肉、大麥、煤炭、銅、棉花、海鮮、糖、木材和葡萄酒。

報告指出，在制裁之前的2019年，這些澳洲商品對華出口總值約250億澳元，佔國內生產總值1.3%。截至今年1月底，這些出口到中國的商品價值相當於1年少於55億澳元。

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但報告表示，這不意味澳洲每年出口額減少近200億澳元。因為大部份出口商似乎都找到中國以外的其他替代市場，除了葡萄酒和牛肉之外。

Rajah表示，從大麥、銅、棉花、海鮮和木材看來，這些產品在其他市場的銷售急劇上升。而鐵礦石價格飛漲則「完全淹沒」中國貿易禁令的影響。不過，葡萄酒業仍在努力彌補中國高端市場的損失；澳洲整體的牛肉出口也減少，但這更多是反映乾旱問題。

中國大使警告勿加入制裁 澳部長：將維護國家利益

澳洲貿易部長丹‧特漢（Dan Tehan）仍尋求向中方傳達，希望與中國發展友好關係的訊息。目前中國商務部長王文濤仍拒絕與他交談，他呼籲澳洲工商界「行動起來」與中國接觸溝通。

他認為，中澳可以建立具有建設性的雙邊關係，但這種關係將建立在「我們維護主權和國家利益的基礎之上」。

澳洲傳媒報道，中國駐澳大使成競業周三（7日）在一場記者會上表示，有關新疆侵犯人權行為是「假新聞」，警告澳洲不要加入其他西方國家作出制裁，否則會以牙還牙。他又對中國限制澳洲商品貿易辯護，指中澳關係中出現的困難不是由中國挑起的。

中澳關係緊張 澳洲駐華大使：中國不可靠兼有報復心

中國對澳洲葡萄酒徵5年傾銷稅 莫里森這樣回應

責任編輯：林佩怡

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