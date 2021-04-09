【新疆棉花】何超蓮一身李寧打扮出席活動 內媒緣何還負評？（組圖）

內地知名服裝品牌李寧周三於河南鄭州舉辦了其今年秋冬時裝發布會，獲一眾明星到場支持。而澳門「賭王」何鴻燊千金何超蓮亦以一身「李寧」穿搭出席有關活動，並在妝容上大走青春路線；惟其台下儀態則引來些許負評。

李寧近日因「新疆棉」風波，在多位明星與H&M及adidas、NIKE等外國品牌「割席」後，獲內地網民轉捧。

綜合傳媒報道，2021「悟創吾意——中國李寧21秋冬潮流發布」周三（7日）於鄭州假《只有河南·戲劇幻城》舉行，何超蓮、孫紅雷、馬艷麗、袁婭維、郁可唯、沈夢辰、蘇醒等40餘名明星獲邀到場觀看，並統一以李寧最新季造型亮相；而知名藝人GAI、VAVA、張傲月、蘇戀雅、朱婧汐等均有即場獻技。至於品牌創始人李寧，亦有到場助陣。

內媒：過於放鬆「儀態不佳」

報道指，何超蓮當日以頭紮2條小辮、配搭眼尾閃石妝及穿著一身粉紅上衣加上短褲的造型，出席有關活動。

從圖片可見，何超蓮的穿搭造型，偏向展現青春活力，對比其千金形象頗有反差。惟網易報道形容，其於台下觀演時，過於放鬆，「儀態不佳」。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

另據報道，本次時裝發布會亦是尚未正式開放的文旅項目《只有河南·戲劇幻城》首次對外展現其內部面貌。該項目由建業集團聯同導演王潮歌共同打造，佔地622畝。

報道指，李寧時裝過往幾年均有挑戰紐約時裝周、巴黎時裝周等盛典，成績頗豐。而今年則是在內地數處考察過後，決定假《只有河南·戲劇幻城》場地舉辦是次活動。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道