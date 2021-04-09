內地3月CPI按年漲0.4%高於預期 結束首兩月跌勢

內地3月CPI（居民消費價格指數）小幅轉漲，PPI（工業生產者出廠價格指數）漲幅繼續擴大。3月CPI按年漲0.4%，結束今年首兩月跌勢，高於預期的 0.3%，前值 -0.2%；PPI按年漲4.4%，預期 3.6%，前值 1.7%。一季度核心CPI與去年同期持平。

內地3月CPI按年漲0.4%，按月降0.5%。國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，按年看，由於翹尾負向影響大幅減弱，CPI由上月下降0.2%轉為上漲0.4%。其中，食品價格下降0.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點，影響CPI下降約0.12個百分點。非食品價格由上月下降0.2%轉為上漲0.7%，影響CPI上漲約0.56個百分點。

按月看，受春節後需求季節性回落影響，CPI由上月上漲0.6%轉為下降0.5%。其中，食品價格由上月上漲1.6%轉為下降3.6%，影響CPI下降約0.71個百分點。非食品價格上漲0.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約0.18個百分點。

3月PPI按年漲4.4%，漲幅為2018年7月來最大，超過預期的3.6%和前值1.7%；按月漲1.6%。工業生產者購進價格按年漲5.2%，按月漲1.8%。1—3月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲2.1%，工業生產者購進價格上漲2.8%。

3月財新製造業PMI錄50.6創11個月低位 價格指數續升

中國3月官方製造業PMI反彈至51.9 春節後重回景氣

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道