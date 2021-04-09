中國人權研究會細數美國對外侵略戰爭 「難民人權在哪裡？」

中美近日就人權議題針鋒相對。官媒新華社刊出中國人權研究會文章，詳列7場二戰後美國發動的主要侵略戰爭，指人道主義危機源於美國的霸權思維，質疑為躲避美軍戰火的難民人權在哪裡。文章稱，只有丟棄私利至上的霸權思維，才能使各國人民都能真正享有各項基本人權。

二戰後8成武裝衝突由美國發起

由國務院新聞辦公室主管的中國人權研究會文章指，據不完全統計，二戰後到2001年，世界上153個地區發生了248次武裝衝突，其中約8成由美國發起。二戰以來，幾乎所有美國總統在任內都曾發動或介入過對外戰爭，戰爭理由包括「阻止共產主義蔓延」、「維護正義」、「制止侵略」、「人道主義干預」、打擊恐怖主義、防止「大規模殺傷性武器」擴散、保護美國僑民安全等。

美國發起的主要包括發生於20世紀50年代初的朝鮮戰爭，造成300多萬名平民死亡，另有約300萬人成為難民；發生於20世紀50年代至70年代的越南戰爭，據越南政府估計，約有110萬名北越士兵和30萬名南越士兵喪生，多達200萬名平民在戰爭中死亡，其中有些是被美軍以「打擊越共」的名義有計劃屠殺的。

文章還提到海灣戰爭、科索沃戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭和敘利亞戰爭，質疑「那些僅僅因為無力逃離交戰區域就隨時要承擔被當成恐怖分子射殺風險的平民，人權在哪裡？那些出生時就因美軍的化學武器而致殘並將痛苦終生的孩童，人權在哪裡？那些為躲避美軍的戰火流落他鄉卻無處落腳的難民，人權在哪裡？」

中國人權研究會指，軍事行動導致人道主義危機源於美國的霸權思維，期待霸權主義國家去捍衛他國人權無異於與虎謀皮。只有丟棄私利至上的霸權思維，才能避免人道主義災難，才能實現互利共贏，使各國人民真正享有各項基本人權。

中美就新疆人權議題角力未平，外交部發言人趙立堅周三（7日）指，美方孜孜不倦炮製涉華人權謊言，並指美國歷史在人權議題上，犯下了殖民主義、種族主義等五宗罪行。

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責任編輯：尹航

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