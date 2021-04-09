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美國家情報委員會：中西競爭加劇 未來易爆衝突

國情動向 11:52 2021/04/09

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報告指，中國與美國為首的西方國家在競爭上將會加劇

中國與歐美國家的關係陷入緊張，美國國家情報委員會（NIC）8日發表《2040年全球趨勢》報告指，中國與美國為首的西方國家之間的競爭上或會加劇，並受軍事力量轉移、人口結構、技術，以及管治模式分歧加大等影響。地區勢力或會施加更大影響力，導致地緣政治環境動盪，更容易發生衝突。

該報告每4年發表一次，評估政治、經濟、社會和其他趨勢，對未來20年的美國安全的影響。新報告設想了美國等民主國家重新站穩腳跟，並得以蓬勃發展的情景，但警告如果這些國家不首先找到途徑，解決日益緊張和頻繁出現的問題，這種情況將不會出現。報告又提到，中國將繼續挑戰美國和西方主導的世界秩序，某些政治問題將變得更具爭議性。中美之間的較量可能會為未來數十年的地緣政治環境設定大致範疇，其他參與者將被迫作出更艱難的選擇。

在全球問題方面，氣候變化、疾病、金融危機與技術破壞等挑戰，未來幾乎在每個地區和國家更頻繁地出現，並帶來災難性的衝擊。尤其是已造成300多萬人死亡的新冠病毒大流行，標誌著二戰以來最大「全球破壞，其後果可能會持續數年。它反映了世界的脆弱性、高度相互依賴的內在風險，也暴露了醫療水平的差距，增加了國家債務，加速了民族主義和政治兩極分化，加深了不平等和對政府的不信任，凸顯了國際合作的失敗。

報告預測，新冠病毒造成的許多問題，直至2040年仍會繼續浮現。一名NIC官員表示，就像911恐怖襲擊一樣，病毒大流行很可能會產生一些變化，這些變化在未來數年都將受到影響，並改變美國國內和國際上的生活、工作和治理方式。

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責任編輯：陳建錫

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