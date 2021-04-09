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美新法案謀把中美推向全面競爭？趙立堅這樣回應（第二版）

國情動向 16:40 2021/04/09

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美兩黨新法案內容曝光 把中美推向全面戰略競爭？

拜登政府登場後，中美關係緊張未有緩和、競爭更逐一步升級。在此氛圍下，參議院外交委員會主席、民主黨籍參議員梅嫩德斯（Bob Menendez）當地時間8日提交「2021年戰略競爭法案（Strategic Competition Act of 2021）」，並宣布獲得兩黨議員的支持。新法案涵蓋地緣政治及軍事等極廣泛內容，推動美國與中國在環球展開全面戰略競爭。

（新增第三段起中國外交部回應）

美國媒體形容，「2021年戰略競爭法案」倘能通過所有立法程序，需付諸實行，將為美國與中國展開數十年的全面戰略競爭定下調子。

趙立堅：中方堅決反對相關法案

對於美國政界試圖以「2021年戰略競爭法案」，增加美國與中國競爭的力量，中國外交部發言人趙立堅周五（9日）在例行記者會答問表示，中方對有關議員提出的相關法案表示堅決反對，中方在中美關係以及經貿、涉疆、涉港、涉台等問題上的立場是一貫的。

「我願重申中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權、安全和發展利益。美方有關人士應客觀理性看待中國和中美關係，停止推進有關消極議案」，趙立堅說。

基辛格就一事提示拜登  中美無休競爭比一戰前更危

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路透社引述「2021年戰略競爭法案」提案文本，提到要採取一系列外交和戰略舉措來對抗北京，這反映出國會民主、共和兩黨在對華關系上的強硬態度。而綜合路透社、法新社等西方媒體，這份長達280頁的提案重點如下。

印太戰略部署：

法案強調，有必要「優先考慮爲實現美國在印太地區的政治目標所必需的軍事投資」，呼籲在這一方面投入資金；其中建議，在2022至2026財年期間，向該地區提供總計6.55億美元的外國軍事援助資金，同期爲印度-太平洋海洋安全倡議和相關計劃提供總計4.5億美元的資金。

法案同時提出，加強美國的外交努力，在西半球，歐洲，亞洲，非洲，北極和大洋洲處理中國構成的競爭。

應對中國軍力提升：

法案建議加強與盟友在軍控領域的協調合作，共同面對中國的軍事現代化和擴張，要求對中國彈道導彈，超高音速滑翔器，巡航導彈，常規武裝，核、太空、網絡和其它戰略領域的活動進行報告。

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【中美對話】特朗普前幕僚：美國「慘敗」  布林肯丟臉

應對與中國貿易行為：

法案提出，採取措施追蹤中國的知識產權侵犯者，追蹤中國政府的補貼，監督中國利用香港繞過美國出口管制的活動，追縱蹤美國資本市場中的中國公司。

法案若獲國會通過，美國國務卿將須發布一份年度清單，列出所有被美方指稱「竊取」知識產權而受惠、卻傷到美國公司及產業的中國國營企業。

應對與中國金融交易安全：

法案建議擴大美國外資審議委員會（CFIUS）的工作範疇，該委員會負責審查金融交易是否存在潛在的國家安全風險。但美媒估計，這一條款可能在委員會和全體參議院審議時被修改。

應對與中國意識形態分歧：

議案建議對普世價值進行投資，授權採取廣泛的人權和公民社會措施，其中點名提到香港及新疆等。

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應對台海局勢：

法案呼籲美國加強與台灣的「夥伴關係」，稱美國官員與台灣官員的互動能力不應該受到限制。而中國一直強調，台灣是中國不可分割的一部分。

阿拉斯加會談後 中美前官員這樣展望兩國關係

中美會談火藥味濃 美專家：徹底失敗

「2021年戰略競爭法案」由民主黨的梅嫩德斯與共和黨資深議員Jim Risch發起。參議院外交委員會將在4月14日開會討論修正並投票，而法案如要付諸實施，還要經過參眾兩院大會表決、總統簽署等一系列程序。

美國戰略暨國際研究中心資深研究員葛來儀（Bonnie Glaser）表示，法案反映「美國國會非常關注中國對美國利益構成的各種挑戰，並試圖在其職權範圍內制定有效的應對措施」。

美國媒體形容，「2021年戰略競爭法案」重點目標是確保美國在未來幾十年中有力量，以在國家和國際力量的所有方面，與中國開展競爭。

中美2021爭霸升級  美經濟增速或45年來首超中國？

拜登上台中美角力未緩 美商卻仍看好中國業務

責任編輯：鄧國強

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