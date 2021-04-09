【南海局勢】美兩棲攻擊艦駛入南海 印太司令部發文這樣秀肌肉

南海局勢再引注視。報道指，美軍一艘兩棲攻擊艦周三（7日）駛入南海進行，並於艦上組織官兵進行實彈訓練；而2架美海軍海巡機周五（9日）亦於菲北部巴士海峽（Bashi Channel）上空盤旋。

另外，中國數百艘船隻集結於南海牛軛礁（Whitsun Reef），美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）周四（8日）亦進行了通話，對此事件表達了關切。

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南海情勢緊張 美艦美機頻現

據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）於推特（Twitter）發布的衛星影像指，美兩棲攻擊艦梅金島號（USS Makin Island）聯同兩棲船塢運輸艦聖地牙哥號（USS San Diego），於周三晚間駛經馬六甲海峽進入南海。

美印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）周四的推特文章指，梅金島號艦上的官兵參與了「實彈訓練」，及附上照片海軍官兵在甲板上以手槍進行打靶練習，並標上「自由開放印太」主題標籤。

另外，SCSPI亦於周五發推文稱，美海軍2架P-8海神式海巡機（USN P-8As）周四晚間在巴士海峽上空盤旋。SCSPI分析，有關海巡機既有可能是要為美羅斯福號航母護航，亦可能是準備「迎接」即將到來的中國遼寧號編隊。

中美近日均派遣其航母進入中國鄰近海域，其中美羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt）周二（6日）及周三與馬來西亞皇家海軍進行了聯合演習；而中國遼寧號則經日本沖繩西南方宮古海峽，近日台灣附近海域進行「例行訓練」。

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美海軍調配兵力 分析：展現區域安全承諾

《南華早報》報道，美國在鄰近中國海域部署海軍，是拜登（Joe Biden）政府向區內盟國和中國當局釋出的訊號，意在顯示美軍將維持其區內部署，試圖抗衡中國。

報道引述新加坡南洋理工大學「拉惹勒南國際關係學院」（RSIS）研究員許瑞麟（Collin Koh）指，美國兩棲待命支隊並非首次駛經南海，惟鑒於目前南海局勢緊張，美方此次舉具重要意義。許稱，羅斯福號及梅金島號在南海的活動，是要展現美國對區內安全的承諾，及對美菲同盟的「義務」。

責任編輯：黃良潤

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