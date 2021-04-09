意大利動用「黃金權力」法規 叫停中資收購半導體企業

意大利政府動用「黃金權力」法規（Golden Power），叫停一家中企對當地半導體企業的收購案。總理德拉吉表示，半導體短缺已迫使大量汽車企業減產，反映前者已成為戰略產業，阻止收購的決定是「常識」。意國政府稍早前放風稱，將加強對外資的審查，並指中企在歐洲造成不公平競爭。

中國外長王毅曾表示， 中方願與世界分享中國發展的機遇， 希望意大利和歐盟也保持對外開放傳統，為中國企業提供公正、透明的營商環境。

德拉吉向彭博社表示，支持政府擴大對企業的保護，並將黃金權力法規擴展到汽車和鋼鐵行業。他舉例指，政府在最近一個案例中就決定動用該規則，一家意大利半導體企業將被中企收購，結果被叫停，但他未透露相關公司的名稱。報道指，黃金權力法規在2012年獲意大利政府通過，規定政府有權干預並阻止外國對收購當地企業。新冠疫情令「大政府主義」盛行，歐盟更尋求保護珍貴資產，德國、法國、意大利、西班牙等均擴大政府否決外來投資的權力。

此前，該國經濟發展部長焦爾傑蒂表示，來自中國的不公平競爭遭到低估，中國政府向企業提供大量補貼，結果導致歐洲許多崗位流失、工廠關閉。像汽車、鋼鐵行業等領域，由於其戰略特性，尤其受到此類競爭的影響，政府正評估是否可擴大黃金權力法規的適用範疇。

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責任編輯：陳建錫

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