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內地3月CPI按年轉升核心CPI持平 溫和通脹料能延續（第二版）

經濟脈搏 13:57 2021/04/09

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儘管食品價格持續回落，但受低基數及油價等帶動，內地3月CPI（居民消費價格指數）按年漲0.4%，結束首兩月跌勢，一季度核心CPI與去年同期持平；3月PPI（工業生產者出廠價格指數）按年漲4.4%，漲幅為2018年7月來最大。分析指，核心CPI持穩，且近幾年CPI和PPI傳導性較弱，通脹尚不足慮，料CPI在很長一段時間內繼續保持溫和水平。

（新增文末人行行長易綱談宏觀經濟政策）

PPI按年漲幅創下逾兩年半高位

內地1月CPI按年降0.3%，2月CPI按年降0.2%，3月CPI首次出現轉正。路透社引述中泰金融國際研究部高級副總裁紀春華表示，3月CPI轉正主要由於去年低基數及油價因素帶動，而豬肉價格下降繼續拖累CPI復甦。雖然春節後食品價格持續下降，但預計全球大宗商品價格仍然能夠帶動4月CPI保持在按年擴張區間。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，CPI尤其核心通脹其實還是比較溫和。參照近幾年CPI和PPI表現，兩者之間幾乎沒有傳導性，PPI表現得非常有周期性，但CPI走得非常穩，認為CPI可能在很長一段時間內繼續保持比較溫和的水平。

上海證券宏觀分析師胡月曉亦認為，通脹雖然開始逐漸呈現，但不會持續，原因是經濟低迷下通脹並不存在基礎，但資產商品的價格將會高企，未來價格結構分化將會持續，「整體而言，通脹的形勢趨於複雜，波動性將上升。」

內地3月PPI按年漲幅創下逾兩年半高位，國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，據測算，去年價格變動的翹尾影響約為1.0個百分點，新漲價影響約為3.4個百分點。按月看，受國際大宗商品價格上漲等因素影響，PPI上漲1.6%，漲幅比上月擴大0.8個百分點。

內地3月CPI按年漲0.4%高於預期 結束首兩月跌勢

另外，中國人民銀行行長易綱周四（8日）出席第43屆國際貨幣與金融委員會(IMFC)會議時表示，中國穩健的貨幣政策有力支持了疫情應對，並始終保持在正常區間。為支持小微企業，中國近期宣布延長兩項直達實體經濟的貨幣政策工具。未來，宏觀經濟政策將保持穩定性、連續性。

責任編輯：尹航

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商品 易綱 中國人民銀行 宏觀分析 經濟 CPI PPI 通脹 指數 國家統計局

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