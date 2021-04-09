清華學者：比特幣「挖礦」或破壞中國減排上的努力

中科院及清華大學的學者在《自然通訊》（Nature Communications）發表論文指，在無政策干預的情況下，中國比特幣區塊鏈的年能耗，預計在2024年達到峰值296.59太瓦時，產生1.305億公噸碳排放，超越捷克和卡達的溫室氣體排放總量。密集的比特幣「挖礦」，可能破壞中國在減排上的努力。

論文指，中國「礦工」佔整體比特幣網絡算力達75%以上，比特幣挖礦的碳排放量將在國內182個地級市和42個主要工業部門中排名前10，約佔中國發電的碳排放量的5.41%，行業人均GDP所造成的碳排放量也將達到10.77千克/美元。參與撰寫的清華教授關大博指，從宏觀社會經濟的角度考慮，比特幣行業對現有金融體系和社會進程的推進作用有限。像比特幣或其他的金融產品，甚至未來所有的新興行業，一定要有減碳化、低碳化，甚至零碳化的綠色屬性。

▲ 內蒙古是中國「礦場」集中地

有學者質疑，比特幣礦機本身工作基本不排碳，主要是能源的構成問題，該論文將比特幣的能源結構區分為煤基和水基能源，根據礦池分佈來判斷屬於碳基和水基能源。但礦池數據來源BTC.com只能大致看出屬於國內還是國外的礦池，並不能區分用的是碳基和水基。

關大博解釋，在實際運行中，每個礦機都將自己的算力就近貢獻給特定礦池，不會單獨進行區塊播報，所有單獨礦機的定位沒有辦法獲得。因此，研究團隊是按照在中國每個礦池的地理位置信息進行測算的。並且本地的挖礦使用的電力大都來自於電網，這樣按照發電能源的比例進行碳排放的核算。

此前，為完成「十四五」能耗雙控目標任務，內蒙古自治區發展和改革委員會發布《關於確保完成「十四五」能耗雙控目標任務若干保障措施（徵求意見稿）》，提出將全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目，並在今年4月底前全部退出，同時嚴禁新建虛擬貨幣挖礦項目。

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比特幣大熱 中國為採礦消耗多少能源？

責任編輯：陳建錫

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