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上海開放港澳人士接種新冠疫苗 下周一起可預約

社會熱點 15:34 2021/04/09

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上海開放港澳人士接種新冠疫苗。資料圖片

上海市政府公布，自下周一（12日）起，在當地的18至75歲港澳人士將被納入國產疫苗接種群組，當日起可以預約。持有「港澳居民居住證」、內地醫保參保憑證者可免費接種；在當地學校工作、讀書者，則由校方統一安排。其餘人士可憑「港澳居民來往內地通行證」在自願前提下，參加自費接種。

市政府新聞辦透過社交媒體公布有關消息及預約方法，自願接種新冠疫苗的港澳人士，可通過「健康雲」App在綫預約登記，預約方式如下：

4月12日零時起，可以掃描二維碼進入「健康雲」平台的「在滬港澳同胞新冠疫苗接種服務頁面」進行信息填報，預約成功後憑短訊確認通知在指定時間、地點，攜帶填報時登記的有效證件和預約條形碼前往。在指定接種點接種前，按程序簽署知情同意書，做好個人防護並主動告知健康狀況，由專業人員判定是否符合接種條件。接種14天內請密切關注自身身體情況，如出現嚴重不良反應，請第一時間前往醫院就醫。

上海市目前使用的是國產新冠病毒滅活疫苗，全程需接種兩劑，自費接種費用為每劑100元人民幣。

港人符合這些條件 可在內地免費打新冠疫苗 

中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證

責任編輯：陳建錫

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