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中金高層傳「理性出軌」熱爆金融圈  179字精讀版來了（有片）

社會熱點 15:52 2021/04/09

分享：

中金公司（03908）合規總監陳剛日前突然以健康理由離職，事後有傳離職與桃色有關，陳剛疑與已婚女下屬發展婚外情，詎料被女方丈夫發現；互聯網上更流傳9分鐘錄音對話，疑是兩個男主角談論自己涉入的婚外情事件。但令人感到意外是，兩人語調非常平和、如閒談家常，沒有半點怒火。有網民形容是「理性出軌，和諧捉奸」，有人更以此炮製了一個179字一文看懂「精華版」。

事件源於4月7日晚，中金公司發布公告稱，公司現任合規總監陳剛由於身體原因，無法繼續履行合規總監職責。由公司首席執行官自生效日起代爲履行合規總監職責，直至公司聘任新任合規總監爲止。

但新浪財經網報道指，儘管中金公司公告指陳剛不再擔任合規總監，是基於「身體原因」，但真實原因恐怕和網上流傳的錄音不無關聯。

中金合規總監陳剛突然以健康理由離職

新桹報道指，根據網傳消息，陳剛出軌了下屬M女士，被M女士丈夫發現，拿著證據一通電話帶錄音打過去對峙。錄音也被M女士丈夫直接用M女士的微信號，上傳到有300多號人的客戶群裏的。

每日經濟新聞則報道，記者與中金公司方面聯繫，欲進一步了解更換合規總監的原因，公司方面只重申，口徑以公告爲準－－即沒有證實或否定傳聞中的婚名情事件。

事件更引起外界興趣的是，疑似出軌事件的兩名男主角，對話長達9分鐘，但過程中，無論是出軌男子、出軌老婆的丈夫，都沒有動怒、也沒有動粗，雙方非常有禮貌。

傳陳剛與已婚女下屬有染  疑兩男主角對話錄音流出

雙方談話中，已有家室、被稱為「陳律師（網傳是陳剛）」的男子承認出軌對方妻子M女士，並表示會「我娶你妻」與M女士結婚，又說既然「我倆有同一個老婆」，會善待其孩子。

叫「陳律師」的男子又表示，「這個世界上的事情比較複雜」、「我們不是每件事情都能做對」、「人生不容易」。

有圍觀的網民聽後不禁打趣說他們「太理性」、「不愧是高學歷精英」，將來可能成為朋友，有內媒更說這是「理性出軌，和諧捉奸」事件。

有網民更半惡搞的，把這9分鐘對話濃縮成179字（連標點）的「四言」精簡版。

陳律你好，君華我妻，咱們嘮嘮，你倆關係；如此犀利，我很懵逼，有話慢講，莫要著急。她的手機，你的信息，喚她為妻，非常騷氣；如此溝通，大可不必，文明用語，莫傷和氣。莫名共妻，我難消氣，既知無理，你出主意；事已至此，辯白無力，為今之計，我娶你妻。我和我妻，將奔東西，孩子無辜，兩頭受氣；你心所繫，我必盡力，善待孩子，此乃常理。世界復雜，難免嫌隙，彬彬有禮，求同存異。

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而網傳9分鐘對話的文字版則如下：

馬女士（即上述所說的M女士）的老公：陳律師嗎？我是馬的老公。

高管陳（疑似是陳剛）：你好，你好……

馬女士的老公：我就想問一下，您跟我愛人是怎麽回事兒？

高管陳：你什麽意思？您這話怎麽說？

馬女士的老公：我看您給她發的微信，4月3號晚上21:43，好像管馬軍華叫老婆，然後21:44，但是您說您起的比較早。

高管陳：我怎麽稱呼您？

馬女士的老公：你不用怎麽稱呼我，我是馬軍華的老公！你很騷氣你知道嗎？

高管陳：您怎麽這麽說話呢？我們沒有必要這麽說話……

馬女士的老公：你管我老婆叫老婆，咱倆一個老婆，那咱倆還怎麽說話？

高管陳：您別這麽說……

馬女士的老公：馬軍華現在是是我合法妻子，對嗎？那你稱呼她老婆，這是你的昵稱，還是習慣性的還是怎麽著？您跟我解釋，沒關係，我可以接受，這就屬於男人之間的對話，好嗎？我可以接受，你只要給我合理的解釋就行了。

高管陳：可以，那我們怎麽樣？就是你讓我給你個解釋……

馬女士的老公：現在你現在睡了我的老婆！

高管陳：這個話怎麽說的……

馬女士的老公：現在情況就是這樣，我已經很容忍，我都沒有生氣，你覺得你這事兒做的對嗎？我們都是受過教育，據我所知你也結婚了，你也有孩子是嗎？

高管陳：這個世界上的事情比較複雜……

馬女士的老公：再怎麽複雜都沒關係，你無非就說你感情不好，你要離婚或者怎麽樣，那你就告訴我，你覺得你這事兒做的對嗎？因爲我們還沒有離婚，我不知道她怎麽跟你形容描述我們的婚姻的，但是至少我們還是婚姻存續，對吧？

高管陳：我做的不對……

馬女士的老公：這就行了，你認個錯就行了，那我下一步我就問，你們倆會結婚嗎？

高管陳：這個事情……

馬女士的老公：因爲我們有孩子，你知道嗎？我不關心你們結不結婚，你至於說你是玩一玩也好，或者說馬軍華主動貼的你也好，這這我都不關心，這無所謂，但是因爲我們有孩子，就說這孩子的歸屬問題。

高管陳：馬軍華是說這個世界上這個事情是比較複雜的……

馬女士的老公：不用說這個複雜，我沒功夫聽。

高管陳：我是這麽說吧，條件允許可以……

馬女士的老公：你們會結婚是吧？可以，我也會轉告馬軍華，因爲我們如果可能會打離婚的官司，因爲主要是因爲孩子，就說如果孩子判給了馬軍華，我希望你能善待！

高管陳：一定的，他姓你的姓，你是他的爸爸，這是這是人最基本的，我不是說每個人都這樣，我看過這樣會肯定會這樣的，就是我們不是每件事情都能做。但是說到底，要做一個好人……不能每一點都做了，一個好愛人，我說的複雜就在這個地方，這點你放心。

馬女士的老公：就是當然我肯定會爭取孩子，如果說我爭取不了，我也希望你能善待行吧？

高管陳：這一點可以，就是我可以承諾……

馬女士的老公：那好，謝謝你。

高管陳：這事還是就是請您多擔待吧……

馬女士的老公：你睡了我老婆，我擔待！你這話就沒意思了。

高管陳：我說的意思就是，請您原諒我，我沒見過你……

馬女士的老公：我沒法原諒這個事兒！

高管陳：我知道了……

馬女士的老公：好吧。

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錄音裏面有一些有趣的細節。

根據這段錄音，事件中的主角除陳剛外，女主角叫馬軍華，至於馬軍華的丈夫稱陳剛為「陳律師」，新浪財經指，這反映他很有可能是金融圈人士。

公開資料顯示，事件中疑似主角陳剛1972年6月出生，自2016年5月起擔任中金公司董事總經理，並自2016年8月起擔任公司法律合規部負責人及合規總監。陳是紐約州執業律師並具有中國法律職業資格，並於2004年5月獲得賓夕法尼亞大學法學院（Universityof Pennsylvania Law School）法學博士學位。

責任編輯：鄧國強

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