【中國樓市】深圳嚴打炒房網紅 分析料成監管樓市新起點

深圳近期多次對樓市作出調控，除了加強資金入市監管，更由網絡輿論入手，對遭網民舉報違法違規炒房行為的房產網紅「深房理」開展聯合調查。分析指，此次政策層面迅速調查，或成為二季度深圳嚴管房地產的一個新起點，對於一些有組織的炒房機構將嚴打。

深圳七部門開展聯合調查

綜合內媒報道，近日，微博用戶「深房理裝修隊003」公開爆料了102份「深房理」會員違規使用經營貸炒房資料。「深房理」回應指，所謂爆料嚴重不實，已起訴。

微博信息顯示，「深房理」微博認證為「房產專家」，粉絲數144萬，目前想要申請成為其「V+會員」需3980元/年。

在個人簡介頁面，自稱為深圳資深房產投資人的「深房理」，留下頗多吸引眼球的字眼，比如「限購限貸的情況下，還能怎麼買房」「用銀行的錢，圓自己的夢」等。

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據21世紀經濟報道，「深房理」不斷提供購房各環節突破政策限制的「「技巧」，如通過落戶、代持、假結婚獲得購房名額等。

深圳市住房和建設局8日發布通告稱，該局與深圳市公安局、深圳市市場監督管理局、深圳市地方金融監管局、深圳市互聯網信息辦公室、人民銀行深圳市中心支行、深圳銀保監局等對網民舉報的「深房理」違法違規炒房行為開展聯合調查。

業內人士：或成深圳嚴管樓市新起點

通告指出，關於舉報反映的「深房理」教唆炒房人通過弄虛作假、隱瞞真實情況或者提供虛假證明材料等方式騙取購房資格的行為，一經查實，相關當事人將被列入失信名單並受聯合懲戒，住房建設部門將依法采取停止使用「購房意向登記系統」及合同網簽系統、停止購買或承租保障性住房、停止公積金貸款資格等措施。

同時，關於舉報反映的「深房理」以合資入股、眾籌等名義，向不特定對象募集資金用於購房並承諾返還收益，涉嫌非法集資的行為，以及提供「一條龍」服務教唆協助借款人騙取信貸資金違規用於購房等問題，相關部門均將依法進行調查處置。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進稱，「此次問題的發現，源於相關人士的舉報，進一步說明炒房行為廣為社會大眾憎惡的社會心理，東窗事發在所難免。」

嚴躍進認為，此次政策層面迅速調查，或成為二季度深圳嚴管房地產的一個新起點，對於一些有組織的炒房機構將嚴打。「這至少說明，當前部分重點城市在炒房方面開始從個人炒房逐漸轉變為有組織的炒房，各地嚴管炒房的工作要進一步強化。」

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責任編輯：尹航

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