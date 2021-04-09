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美菲外長通話談中國漁船 趙立堅：停止挑撥離間

國情動向 16:34 2021/04/09

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）周四（8日）進行了通話，雙方均對中國「民兵船」（中方稱是漁船）在南海牛軛礁的活動表達了關切。中國外交部發言人周五（9日）指，中方漁船在有關海域作業合理合法，籲美方停止挑撥離間。

路透社周五（9日）引述美國國務院聲明指，布林肯與菲外長洛欽周四通電話期間，均對中國「民兵船」在南海牛軛礁的活動表達了關切。

【南海角力】菲總統法律顧問警告 中國船隻集結或致敵對行動

沙利文與菲國安顧問談應對中國 重申聯防條約適用南海

報道指，布林肯亦重申了《美菲聯防條約》（U.S.-Philippine Mutual Defense Treaty）適用於南海。

另據白宮早前一份聲明稱亦指，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上月31日與菲國安顧問埃斯珀龍（Hermogenes Esperon）的通話中亦重申《美菲聯防條約》在南海的適用性，又強調美國將與盟友菲律賓一道維護國際海洋秩序。

中外交部：美方罔顧事實 當停止挑撥離間

在北京，外交部發言人趙立堅周五在例行記者會上表示，牛軛礁是中國南沙群島的一部分，中方漁船在牛軛礁海域生產作業和避風，合理合法，無可指責。

趙立堅指，美方罔顧事實，執意稱中方漁船為「民兵船」，並一再援引「非法、無效」的南海仲裁案裁決，試圖否定中方在南海的主權和權益，是別有用心的，亦不會得逞。

趙強調，目前南海局勢總體穩定，中菲雙方就有關問題保持密切溝通；又指他留意到菲總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）日前稱，菲方將繼續透過外交渠道和平解決有關問題。

美羅斯福號航母突巡南海 京智庫提示美方一危險趨勢

德軍艦計劃穿越南海 美稱此舉支持國際秩序

趙立堅又敦促美方尊重「地區國家間妥處分歧、維護南海局勢穩定的努力」，停止搬弄是非、挑撥離間。

趙立堅周二（6日）亦曾表示，中方不接受不承認南海仲裁案仲裁庭所作的裁決；菲方圖以一紙非法無效裁決，否定中方在南海的主權和權益，及中國漁民的合法權利，做法違反國際法；又敦促菲方客觀正確看待，立即停止無端炒作，避免對兩國關係和南海和平穩定大局造成負面影響。

責任編輯：黃良潤

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