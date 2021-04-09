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中汽協：3月汽車銷量按年增逾七成 芯片繼續缺貨

經濟脈搏 16:29 2021/04/09

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受低基數及疫後消費恢復影響，內地汽車銷量連續12個月增長。中國汽車工業協會今日（9日）公布，3月汽車銷量252.6萬輛，按年增長74.9%，1至3月累計銷量648.4萬輛，增長75.6%。但汽車芯片缺貨問題仍然存在，預料到下半年情況會出現好轉，估計在第四季度體現。

中汽協指，3月汽車產量完成246.2萬輛，同比增長71.6%。1至3月產量完成635.2萬輛，增長81.7%。產銷增幅比1至2月分別收窄7.2和0.6個百分點。新能源車產銷分別完成21.6萬輛、22.6萬輛，分別增長2.5倍和2.4倍，繼續刷新當月曆史產銷紀錄。1至3月新能源車產銷分別完成53.5萬輛和51.5萬輛，增長3.2倍和2.8倍。首季度汽車產業景氣指數為80，較上季度提高7點，顯示汽車產業持續回升，未來仍會保持持續向好的發展勢頭。

展望未來，中國經濟依然會保持穩定增長，政府為促消費和為企業減負會持續支撐消費市場，但近期原材料價格的大幅上漲，明顯增加了製造業的成本壓力，加上芯片供應緊張仍在持續，預計第二季度影響幅度會大於一季度，因此仍需保持審慎樂觀。

內媒：全球「芯荒」下 3大內地汽車廠商這樣應對

中汽協：汽車芯片短缺至少會再持續半年

責任編輯：陳建錫

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