人行等「大禮包」給海南 金融支持政策內容有這些

內地近日接連出台新政策支持海南省發展。人民銀行、銀保監會等周五（9日）聯合發布了《關於金融支持海南全面深化改革開放的意見》（下稱《意見》），提出33條具體措施，以支持海南改革其金融業。

中國人民銀行、銀保監會、證監會及外匯局周五聯合發布有關文件，就提升人民幣可兌換水平支持跨境貿易投資自由化便利化、完善海南金融市場體系、擴大海南金融業對外開放、加強金融產品和服務創新、提升金融服務水平、加強金融監管防範化解金融風險6方面提出33條具體措施。

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在提升人民幣可兌換水平，支持跨境貿易投資自由化、便利化方面，《意見》提出：

支持在海南自由貿易港內就業的境外個人，開展包括証券投資在內的各類境內投資

允許符合條件的非居民按實需原則，在海南自由貿易港內購買房地產，對符合條件的非居民購房給予匯兌便利

研究進一步便利海南居民個人用匯。

支持符合資格的非銀行金融機構開展結售匯業務試點。符合資格的非銀行金融機構滿足一定條件后可參與到銀行間外匯市場，依法合規開展人民幣對外匯即期業務和相關衍生品交易。

在完善海南金融市場體系方面，《意見》提出：

支持公募基金落戶海南

支持符合條件的機構在海南依法申請設立合資公募基金管理公司

支持符合條件的境外金融機構在海南全資擁有或控股參股期貨公司

在加強金融產品和服務創新方面，《意見》提出：

鼓勵創新面向國際市場的人民幣金融產品及業務，擴大境外人民幣投資海南金融產品的范圍

在依法合規前提下，允許海南市場主體在境外發行人民幣計價的債券等產品引入境外人民幣資金，重點支持高新技術、醫療健康、旅游會展、交通運輸等產業發展。

鼓勵綠色金融創新業務在海南先行先試，支持國家生態文明試驗區建設。加大對生態環境保護，特別是應對氣候變化的投融資支持力度。

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在提升金融服務水平方面，《意見》提出：

支持在海南探索開展本外幣合一銀行賬戶體系試點

提升跨境移動支付便利化水平

便利境外居民在海南使用移動電子支付工具

支持境內移動支付機構在境外開展業務，逐步擴大其通過人民幣跨境支付系統（CIPS）境外參與機構進行跨境移動支付的地區范圍。

內地近日接連出台新政策支持海南省發展。國家發改委和商務部周四（8日）亦聯合發布了《關於支持海南自由貿易港建設放寬市場准入若干特別措施的意見》，涉及5大領域，共22項具體措施。當中包括如創新醫藥衛生領域市場准入方式，優化金融領域、商業航天領域市場准入，放寬文化、教育、民用航空業、體育、種業等市場准入一類措施。

責任編輯：黃良潤

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