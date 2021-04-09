▲ 華為去年搶購芯片 帶挈台積電員工這樣富起來

美國去年對華為採取更嚴格的制裁措施後，促使華為趕在封殺令生效前，全力搶購台灣芯片、增加庫存。《日經亞洲評論》報道，台積電因此趕工生產芯片、職工獲得豐厚的加班獎金，收工大增下紛紛買樓改善生活；結果，意外地繁榮了台積電總部所在的新竹地區樓市。

《日經亞洲評論》引述台積電所在新竹市當地一名房地產經紀人說法表示，因台積電的成功，助長了房地產的購買熱潮，他並透露當地有樓盤項目才推出 3 天，尚未動工、才剛開始接受訂單，就銷售一空。一名當地四十多歲男性透露，一切都在去年 6 月開始出現變化，周邊房價幾乎馬上就飆升了。

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報道指出，美國宣布對華為加碼制裁後，因華為向台積電發出大量訂單，大手筆搶購芯片下，台積電員工因不斷增長的需求而獲得豐厚的獎金，許多人將這些獎金投入購買地產，像是新竹好市多附近靠近台積電總部的社區，即便售價達100萬美元（折合778萬港元），仍馬上被搶購，買方多為台積電員工。

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甚至台積電內部員工還透露，有人一口氣買下20個單位。但相信，涉及的是高級員工。

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而美國德州今年2月一場暴風雪迫使三星當地工廠停產後，全球更進一步向台積電等台灣廠商採購，報道指出，台灣的半導體廠商都已經在產能極限下運轉，甚至連台積電董事長劉德音也曾發出警告，呼籲全球公司不要高估台灣芯片廠商產能。

報道指出，目前台積電還在台南興建新的生產基地，該公司正準備今年再聘用9,000名員工，並在三年內斥資 1,000 億美元進行大規模投資。

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責任編輯：鄧國強

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