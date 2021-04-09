騰訊視頻等逾70機構籲抵制侵權行為 劍指短片平台

內地影視業界關注知識產權問題。愛奇藝、騰訊視頻及優酷等70多家機構，周五（9日）發布聯合聲明，將對網上出現公眾賬號生產運營者針對影視作品未經援權的剪輯、傳播等行為，發起集中、必要的法律維權行動。同時呼籲短片平台和公眾賬號生產運營者，尊重知識產權，並呼籲各界抵制侵權行為。

內地傳媒分析，這份聲明直指的就是抖音、快手及微信等短片平台上，通過剪輯、拼接等方式直接睇片煲劇的行為。有網民認為，保護版權是好的，但認為一些剪輯片段仍能起到宣傳作用，又認為沒有說清楚有關授權方式。

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網民：排擠某音嗎？

中國電視藝術交流協會、北京電影協會等15間協會，以及愛奇藝、騰訊視頻、優酷、芒果TV、咪咕視頻等5家影片平台和正午陽光、華策影視等53家影視公司發表《關於保護影視版權的聯合聲明》。

▲ 內地傳媒報道，類似這樣由短片拼湊成一部電影的情況，在短片平台上屢見不鮮

聲明提到，近年短片自媒體創業領域蓬勃發展，但由此引發的公眾賬號生產運營者影視切條侵權情況日益嚴重，大量相關營運者未經授權，將影視作品任意剪輯、切條、搬運、傳播等，引發一系列盜版侵權問題和糾紛，嚴重侵犯影視作品權利人合法權益，甚至損害影視作品的完整性、曲解影視作品內容主旨原意。

聲明認為，中國影視行業正處於發展關鍵時期，「淨化、優化短視頻平台和公眾賬號生產運營者的版權環境，形成『先授權後使用』的良好行業生態，是加強法治建設、實現強國戰略的重要一環」。

聯合聲明提出3點：

對目前網絡上出現的公眾賬號生產運營者針對影視作品內容未經授權進行剪輯、切條、搬運、傳播等行為，將發起集中、必要的法律維權行動

呼籲短視頻平台和公眾賬號生產運營者切實提升版權保護意識，真正尊重他人的知識產權，在對影視作品進行剪輯、切條、搬運、傳播等行為時，應檢視是否己取得合法授權，避免誤入侵權泥潭

呼籲社會各界積極對侵權內容予以舉報、刪除、屏蔽，共同預防、抵制侵權行為，共同維護影視行業的合法權益

內地網民反應：

親愛的狐爾摩斯：有些劇最大的熱度就是短視頻的剪輯了。 來一份檸檬Mojito：讓我們剪視頻搞熱度又過河拆橋聯合聲明…… 而且二創活動可以給劇吸引流量的 今日也當浮一大白：版權保護是好的，但是這種杜絕二創杜絕自來水的模式感覺把版權保護走偏了，保護的已經不是不再是創作者的權益，而是資本方的利益 要克服拖延症啊：你們這幾個平台直接說排擠某音不就行了

責任編輯：林佩怡

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