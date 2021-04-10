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美國務院放寬對台交往準則 京曾警告勿「越綫玩火」

國情動向 11:15 2021/04/10

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美國國務院更新對台交往準則，消息指其允許官員到訪台代表處

中美關係緊張下，美國國務院9日宣布更新對台交往準則，在現有的「一個中國」政策下，放寬及鼓勵雙方接觸，但未披露細節。台灣媒體指，新準則下，美國官員能在聯邦機構接待台灣代表，亦能到訪台代表處。白宮發言人普薩基同日就中國大陸對台的軍事活動表示關切，但重申美國不尋求對抗。

中國大陸外交部此前已表明反對美台之間一切官方往來，並警告台灣問題是中美關係中最敏感的問題，美方應改變特朗普時期「越綫玩火」的危險做法。

美國國務院新聞稿指，新準則是基於《台灣保證法》進行審查，目的在鼓勵美國與台灣接觸，以反映雙邊深化的非官方關係。其放寬美台間的往來，維持雙邊的非官方關係。聲明又指，台灣是充滿活力的民主體、美國重要的安全與經濟夥伴，也是國際社會中造福世界的力量。台駐美代表處表示歡迎。

至於新準則的細節，台灣中央社指，其將允許美國官員能常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處與台灣官員會晤、洽談公事，也能出席雙橡園舉辦的活動。但包括是「雙十節」等台灣節慶活動，則不得參加。報道引述消息人士指，國務卿布林肯上任後，華府內部已開始討論如何放寬限制。新準則有助於美台更有制度且開放的交往與互動，反映雙方緊密合作。不過，交往準則框架的廢除，正令許多美方官員在執行上不知所措。

此外，白宮發言人普薩基表示，中國大陸採取愈來愈具脅迫性的行動，以削弱台灣民主，尤其在台海的軍事活動增加的程度令人憂心。美方認為有關行動可能地區破壞穩定，正密切關注。她表明美國並不尋求與中國對抗，雙方關係是處於激烈競爭的基礎之上。

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責任編輯：陳建錫

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