  • 23°C
香港時間 : 2021411日 (日) 23:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世衛最快月底完成評估 授權使用科興、國藥新冠疫苗（第三版）

國情動向 22:07 2021/04/11

分享：

世衛即將完成評估，決定是否將科興（圖）及國藥疫苗納入緊急使用清單

全球疫情持續嚴峻，世界衛生組織9日披露，國藥、科興兩款中國新冠疫苗的評估工作已近尾聲，將於4月底至5月初作出最終決定，是否將其納入緊急使用清單。巴拿馬同日緊急批准使用科興疫苗，而印尼則因英國阿斯利康疫苗的延期交貨，正向北京交涉，尋求購買至少1億劑中國疫苗。

（新增國藥重組新冠病毒疫苗獲批臨床）

世衛監管和資格預審部主管加斯帕表示，兩款疫苗處於評估的最後階段，對不少問題已經給出答案。世衛將於本月26日召集技術諮詢小組評估，若兩家企業代表都缺席會議，將改在下月首周舉行。目前，已獲納入緊急使用清單的有輝瑞與BioNTech、強生（Johnson & Johnson）及阿斯利康研發的疫苗。

中國疫苗在海外繼續「搶手」，巴拿馬衞生部下屬國家藥品監管局發公告，授權緊急使用科興疫苗。官方指科興疫苗帶給當地民眾新的機會，可盡早構建群體免疫屏障。印尼亦正向中國洽購疫苗，以填補阿斯利康疫苗交貨延期造成的空缺。此前，印尼政府已向中國企業新諾華生物購買了5,600萬劑疫苗。

此外，國藥集團中國生物研究院的重組新冠病毒疫苗，10日宣布獲得國家藥監局的臨床試驗批准，是該集團兩款滅活疫苗後，又一技術路綫疫苗獲批臨床。

上海開放這些合資格港人 免費接種新冠疫苗（第二版）

研究：科興新冠疫苗對巴西變種病毒50%有效

中國疫苗大突破！國藥新冠疫苗 首獲歐盟GMP認證

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

傳染病 醫療用品 治療 疫情 外交 疫苗 巴拿馬 印尼 英國 北京

上一篇文章

環時：回應美切香腸式施壓 解放軍準備好飛越台灣

下一篇文章

美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
聯合國指美國侵犯關島原住民人權 華春瑩：美媒沉默了
聯合國指美國侵犯關島原住民人權 華春瑩：美媒沉默了
美國務院放寬對台交往準則 京曾警告勿「越綫玩火」
美國務院放寬對台交往準則 京曾警告勿「越綫玩火」
世衛最快月底完成評估 授權使用科興、國藥新冠疫苗（第三版）
世衛最快月底完成評估 授權使用科興、國藥新冠疫苗（第三版）
乒乓外交50周年 崔天凱以8個字勸告美國
乒乓外交50周年 崔天凱以8個字勸告美國
王毅：願助巴西解疫苗之急 相信巴方能公平對待中企
王毅：願助巴西解疫苗之急 相信巴方能公平對待中企