世衛最快月底完成評估 授權使用科興、國藥新冠疫苗（第三版）

▲ 世衛即將完成評估，決定是否將科興（圖）及國藥疫苗納入緊急使用清單

全球疫情持續嚴峻，世界衛生組織9日披露，國藥、科興兩款中國新冠疫苗的評估工作已近尾聲，將於4月底至5月初作出最終決定，是否將其納入緊急使用清單。巴拿馬同日緊急批准使用科興疫苗，而印尼則因英國阿斯利康疫苗的延期交貨，正向北京交涉，尋求購買至少1億劑中國疫苗。

（新增國藥重組新冠病毒疫苗獲批臨床）

世衛監管和資格預審部主管加斯帕表示，兩款疫苗處於評估的最後階段，對不少問題已經給出答案。世衛將於本月26日召集技術諮詢小組評估，若兩家企業代表都缺席會議，將改在下月首周舉行。目前，已獲納入緊急使用清單的有輝瑞與BioNTech、強生（Johnson & Johnson）及阿斯利康研發的疫苗。

中國疫苗在海外繼續「搶手」，巴拿馬衞生部下屬國家藥品監管局發公告，授權緊急使用科興疫苗。官方指科興疫苗帶給當地民眾新的機會，可盡早構建群體免疫屏障。印尼亦正向中國洽購疫苗，以填補阿斯利康疫苗交貨延期造成的空缺。此前，印尼政府已向中國企業新諾華生物購買了5,600萬劑疫苗。

此外，國藥集團中國生物研究院的重組新冠病毒疫苗，10日宣布獲得國家藥監局的臨床試驗批准，是該集團兩款滅活疫苗後，又一技術路綫疫苗獲批臨床。

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責任編輯：陳建錫

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