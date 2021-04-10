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IMF前副總裁朱民：中國經濟復甦領先全球一個周期

經濟脈搏 12:39 2021/04/10

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國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民，10日在北京出席經濟論壇時表示，中國經濟復甦整整領先全球一個周期，大部分國家仍在研究如何走出危機時，中國已在考慮未來的可持續發展。他談到中國財政政策，指今年既要對疫情造成不平衡進行修補，也要面向未來進行結構調整，政策精準性和力度非常重要。

朱民指，去年底全球經濟衰退約3.3%，衰退背後是一個經濟結構、經濟活動出現的一個新的不平衡，和以前的很多危機不一樣，因為疫情的衝擊對不同的產業、不同的地區產生影響。最典型的是表現在發達國家和發展中國家的差距，這個差距幾乎要變成永久性鴻溝，它目前仍在拉大，令人感到不安。

IMF預測對未來兩年的展望，整體的預期損失，新興經濟國家和發展中國家可能人均損失20%，發達國家只跌11%；整個經濟恢復，拉美、中東、非洲地區整個復甦相對弱，原因財政刺激政策的力度較小，發達國家總體用12%以上的財政，新興經濟國家用8.6%左右，發展中國家只有5.6%左右的財政刺激。

他指，財政政策歷來是調結構最有力和最關鍵的工具。今年，一方面需要對疫情造成新的不平衡進行修補、恢復，另一方面要面向未來進行結構調整，引領未來的經濟發展，在這個節點上，財政政策的精準性和力度是非常重要的。

碳中和是技術革命，但挑戰不小

對於近期最熱門的碳中和話題，朱民指，中國目前煤消耗佔60%以上，把其降到6%左右，後面是技術革命。中國會由此告別傳統的西方300多年工業革命以來的以石化燃料為基礎的工業發展軌道，開始走綠色為主的發展軌道，這是前人沒有的。不過，中國的人均GDP只有約1萬美元，增長就要消耗能源，同時還要減少排放，走綠色的道路，而且時間從現在開始到2060年只有40年，時間比較緊，轉換規模很大，這會是一個巨大的結構性變化。

「在這個過程中，其實很多技術路徑是不影響的，比如說車，我們規定2030年40%電動車，車的另一個科技路徑是氫，氫能源可能會發生很大作用，包括鍊鋼，這是一個巨大的結構變化、產業變化，會根本引起重塑整個製造業，而且對整個經濟包括人的活動都產生變化，這是新的發展範式。」

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責任編輯：陳建錫

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