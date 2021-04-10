  • 26°C
香港時間 : 2021410日 (六) 16:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國樓市】東莞被列監測名單背後 壓不住的樓價升勢

經濟脈搏 15:17 2021/04/10

分享：

住房和城鄉建設部8日談約5市的政府負責人，下令堅決遏制投機炒賣，並將東莞、南通列入「房地產市場監測重點城市名單」。事實上，近年東莞的樓價直綫上升，去年6月升幅更首次超越深圳。政府雖多次出手降溫，但今年2月份，東莞新樓、二手樓價的按月升幅，仍高據全國100個城市的第5位。

央視報道，有「深圳後花園」之稱的東莞，樓價升幅去年6日達到高位後，在接下來的7月至9月，市政府連續公布5項措施堵漏洞，包括調整商品房限購、限售政策，下調最高貸款額度，並明確任何以提供「獲取選房指標」、「鎖定房號」、「優先選房」服務為由收取金錢的行為，都涉嫌違法違規。

但貝殼研究院監測數據指，東莞去年新樓成交約9.87萬套，其中住宅6.47萬套，按年增長33.6%，成交均價達每平方米2.4萬元人民幣，升幅續有所擴大。今年的樓市表現，中指研究院數據指，東莞2月新樓價格按月升0.64%、二手價升1.07%。從掛牌價格來看，當地二手樓掛牌價按月升幅已連續三個月最高。

東莞今年再推出重磅政策壓制樓價，提出非該市戶籍居民家庭，在購買第二套商品房（包括新樓和二手樓）時，須在買樓之日前4年內，在該市逐月連續繳納社保滿3年。新入戶居民家庭購買首套新建商品房，須在該市落戶滿半年，且前2年內逐月連續繳納社保滿半年。上月，東莞又瞄準二手市場，公布133個熱門二手盤的網簽價格供市場參考，並指示相關部門注視二手市場異動，加大查處力度，嚴厲打擊操縱市場價格、掛牌價虛高、抱團漲價等違法行為及亂象。

【中國樓市】住建部約談廣州等5市負責人 堅決遏制投機炒房

【大灣區】東莞建香港城 推動港莞民生這樣「軟聯通」

【中國樓市】深圳嚴打炒房網紅 分析料成監管樓市新起點

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

二手市場 商品 樓價 地產 大灣區 東莞 深圳

下一篇文章

IMF前副總裁朱民：中國經濟復甦領先全球一個周期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

人行等「大禮包」給海南 金融支持政策內容有這些
人行等「大禮包」給海南 金融支持政策內容有這些
【中國樓市】深圳嚴打炒房網紅 分析料成監管樓市新起點
【中國樓市】深圳嚴打炒房網紅 分析料成監管樓市新起點
【新疆棉花】何超蓮一身李寧打扮出席活動 內媒緣何還負評？（組圖）
【新疆棉花】何超蓮一身李寧打扮出席活動 內媒緣何還負評？（組圖）
華為去年搶購芯片 帶挈台積電員工這樣富起來
華為去年搶購芯片 帶挈台積電員工這樣富起來
國產7納米GPGPU芯片面世 或打破這兩家美企壟斷
國產7納米GPGPU芯片面世 或打破這兩家美企壟斷
內地3月CPI按年轉升核心CPI持平 溫和通脹料能延續（第二版）
內地3月CPI按年轉升核心CPI持平 溫和通脹料能延續（第二版）