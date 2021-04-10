【中國樓市】東莞被列監測名單背後 壓不住的樓價升勢

住房和城鄉建設部8日談約5市的政府負責人，下令堅決遏制投機炒賣，並將東莞、南通列入「房地產市場監測重點城市名單」。事實上，近年東莞的樓價直綫上升，去年6月升幅更首次超越深圳。政府雖多次出手降溫，但今年2月份，東莞新樓、二手樓價的按月升幅，仍高據全國100個城市的第5位。

央視報道，有「深圳後花園」之稱的東莞，樓價升幅去年6日達到高位後，在接下來的7月至9月，市政府連續公布5項措施堵漏洞，包括調整商品房限購、限售政策，下調最高貸款額度，並明確任何以提供「獲取選房指標」、「鎖定房號」、「優先選房」服務為由收取金錢的行為，都涉嫌違法違規。

但貝殼研究院監測數據指，東莞去年新樓成交約9.87萬套，其中住宅6.47萬套，按年增長33.6%，成交均價達每平方米2.4萬元人民幣，升幅續有所擴大。今年的樓市表現，中指研究院數據指，東莞2月新樓價格按月升0.64%、二手價升1.07%。從掛牌價格來看，當地二手樓掛牌價按月升幅已連續三個月最高。

東莞今年再推出重磅政策壓制樓價，提出非該市戶籍居民家庭，在購買第二套商品房（包括新樓和二手樓）時，須在買樓之日前4年內，在該市逐月連續繳納社保滿3年。新入戶居民家庭購買首套新建商品房，須在該市落戶滿半年，且前2年內逐月連續繳納社保滿半年。上月，東莞又瞄準二手市場，公布133個熱門二手盤的網簽價格供市場參考，並指示相關部門注視二手市場異動，加大查處力度，嚴厲打擊操縱市場價格、掛牌價虛高、抱團漲價等違法行為及亂象。

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責任編輯：陳建錫

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