  • 23°C
香港時間 : 2021410日 (六) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅：願助巴西解疫苗之急 相信巴方能公平對待中企

國情動向 16:58 2021/04/10

分享：

王毅稱，中方願與巴西繼續展開疫苗合作

國務委員兼外長王毅10日與巴西外長通過，討論應對疫情等問題。王毅表示，中方願與巴西展開疫苗合作，以解巴方燃眉之急。兩國應積極拓展5G、數字經濟等領域合作，相信巴方會為中企提供公平環境。巴西曾響應特朗普政府的遊說，將為排除在該國的5G網絡建設外。但美媒指，華為已重獲競標資格。

王毅表示，中巴同為發展中大國、新興經濟體代表和金磚國傢伙伴，中方始終將巴西置於對外關係優先方向之一。疫情發生后，兩國團結抗疫，一批重大項目進展順利。當前，巴西等拉美國家的疫情形勢依然嚴峻，中方感同身受，願繼續在力所能及的範圍內與巴方開展疫苗合作。

巴西向中國洽購國藥疫苗 此前已訂1億劑科興

研究：科興新冠疫苗對巴西變種病毒50%有效

中巴經濟互補優勢明顯，雙方要積極拓展5G、數字經濟、人工智慧等領域合作，相信巴方會為中國企業在巴經營提供公平、開放的營商環境。在國際事務上，兩國奉行獨立自主外交政策，尊重對方主權和領土完整，應繼續在事關各自核心利益問題上相互理解支持。

西巴據報已批准華為參與當地5G建設

巴西外長弗蘭薩感謝中方在疫情發生以來的幫助，指中國是全球重要的醫藥原料生產國，當前巴西在抗擊疫情中亟需疫苗和醫療物資，希望中方繼續給予大力支持。至於科技合作，對兩國意義重大，巴方願同中方加強數字經濟、5G領域合作，並就推動中拉合作保持密切溝通。

美媒《紐約時報》此前指，巴西曾禁止華為參與5G建設，但隨著國內新冠病毒死亡人數不斷創新高，加上病毒變種等因素而改變態度。該國通訊部長2月前往北京，提出要求中方提供疫苗。兩周後，巴西政府公布5G招標規則，華為被正式放行。

愛立信寧撐華為不撐祖國 皆因中國市場給它兩大商利

【華為5G】巴西擬這樣封殺華為 國內阻力大未必成事？

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

通訊科技 地緣政治 疫情 經濟 外交 5G 王毅 特朗普 巴西 紐約

下一篇文章

美日東海聯合演習 日媒：在釣島問題上牽制中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美新法案謀把中美推向全面競爭？趙立堅這樣回應（第二版）
美新法案謀把中美推向全面競爭？趙立堅這樣回應（第二版）
拜登談中國怒拍講台：你們半年後就會報道他們超前！
拜登談中國怒拍講台：你們半年後就會報道他們超前！
聯合國指美國侵犯關島原住民人權 華春瑩：美媒沉默了
聯合國指美國侵犯關島原住民人權 華春瑩：美媒沉默了
055型驅逐艦首加入航母編隊 遼寧艦虎添翼（組圖）（第二版）
055型驅逐艦首加入航母編隊 遼寧艦虎添翼（組圖）（第二版）
澳洲傳媒：中國055型萬噸大驅逐艦令美國羞愧
澳洲傳媒：中國055型萬噸大驅逐艦令美國羞愧
美制裁7家中國超級電腦機構 趙立堅：將採必要措施（第四版）
美制裁7家中國超級電腦機構 趙立堅：將採必要措施（第四版）