王毅：願助巴西解疫苗之急 相信巴方能公平對待中企

▲ 王毅稱，中方願與巴西繼續展開疫苗合作

國務委員兼外長王毅10日與巴西外長通過，討論應對疫情等問題。王毅表示，中方願與巴西展開疫苗合作，以解巴方燃眉之急。兩國應積極拓展5G、數字經濟等領域合作，相信巴方會為中企提供公平環境。巴西曾響應特朗普政府的遊說，將為排除在該國的5G網絡建設外。但美媒指，華為已重獲競標資格。

王毅表示，中巴同為發展中大國、新興經濟體代表和金磚國傢伙伴，中方始終將巴西置於對外關係優先方向之一。疫情發生后，兩國團結抗疫，一批重大項目進展順利。當前，巴西等拉美國家的疫情形勢依然嚴峻，中方感同身受，願繼續在力所能及的範圍內與巴方開展疫苗合作。

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中巴經濟互補優勢明顯，雙方要積極拓展5G、數字經濟、人工智慧等領域合作，相信巴方會為中國企業在巴經營提供公平、開放的營商環境。在國際事務上，兩國奉行獨立自主外交政策，尊重對方主權和領土完整，應繼續在事關各自核心利益問題上相互理解支持。

▲ 西巴據報已批准華為參與當地5G建設

巴西外長弗蘭薩感謝中方在疫情發生以來的幫助，指中國是全球重要的醫藥原料生產國，當前巴西在抗擊疫情中亟需疫苗和醫療物資，希望中方繼續給予大力支持。至於科技合作，對兩國意義重大，巴方願同中方加強數字經濟、5G領域合作，並就推動中拉合作保持密切溝通。

美媒《紐約時報》此前指，巴西曾禁止華為參與5G建設，但隨著國內新冠病毒死亡人數不斷創新高，加上病毒變種等因素而改變態度。該國通訊部長2月前往北京，提出要求中方提供疫苗。兩周後，巴西政府公布5G招標規則，華為被正式放行。

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責任編輯：陳建錫

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