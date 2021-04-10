中國何時能晉身高收入國家？ 林毅夫這樣預期

世界銀行前首席經濟學家、北京大學教授林毅夫指出，目前中國均GDP大約為1.15萬美元，再增加1,000美元不是難事，他相信在2025年前後，中國就能夠從中等收入國家，跨過進入到高收入的門檻。至於「十四五」規劃提出，2035年中國人均GDP要達到中等發達國家的水平，他認為是完全有可能的。

林毅夫表示，要實現該目標，最重要的就是平均收入水平要提高，而且在收入水平提高的同時，要依靠勞動生產率水平的提高來創造更多更高收入的就業機會。按國際上的一般標準，只要一個國家的人均GNI（國民總收入超過1.25萬美元，那就從中等收入國家進入到高收入國家，當然就擺脫中等收入陷阱。

當前中國人均GDP約為1.15萬美元，增加1,000多美元應該不是難事，他相信應該在2025年前後就能達成。至於GDP要達到中等發達國家水平，需在2021年到2035年，15年內平均每年經濟增長速度達到4.7%，這個目標只要努力就有可能。

林毅夫還提到，中國不應只看重發展速度，還要解決環境、地區收入差距等問題。中國的發展潛力還需要看國內國際市場的實際情況，並根據國際及國內的條件作適當調整。

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責任編輯：陳建錫

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