乒乓外交50周年 崔天凱以8個字勸告美國

中美關係陷於數十年來最低迷狀態，時值中美「乒乓外交」50周年，中國駐美大使崔天凱表示，中美關係正面臨何去何從的關鍵選擇，雙方更應繼承和發揚乒乓外交所承載的精神，也就是「相互尊重、求同存異」，使合作成為中美共同的選項。

為紀念開啟中美關係正常化進程的1971年「乒乓外交」，迎來50週年，中國學生與美國總領事館相關人士等10日在上海市舉行了乒乓友誼賽。活動由上海市人民對外友好協會等中方單位主辦。

環球網報道，崔天凱10日在中美乒乓外交50周年系列活動的開幕式上，以影片致辭。

「相互尊重、求同存異」等８字 是崔談話重點

他表示，50年前的乒乓外交「創造性地」為隔絕數十年的中國與美國兩國人民，開闢了獨特的交往方式。以「乒乓外交」為啟示，中美當前可以也必須跨越分歧，尋求合作共贏的相處之道。他說：

今天，中美關係正面臨何去何從的關鍵選擇，雙方更應繼承和發揚乒乓外交所承載的相互尊重、求同存異精神。

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崔天凱強調，要牢牢把握兩國關係正確方向，客觀看待彼此戰略意圖，使合作成為中美共同的選項，確保兩國關係行穩致遠。

他說，世紀疫情和百年變局交織疊加，傳統安全和非傳統安全威脅層出不窮。面對各種全球性挑戰，中美可以合作、應該合作的領域增多；推動大球轉動的原動力不是減弱了，而是更強了。

他稱，未來兩國要加強在應對疫情、氣候變化、經濟復甦等問題上的協調合作，為世界提供更多公共產品，推動全球化朝著更加開放、包容、平衡、普惠和共贏的方向發展。

美駐滬總領事：乒乓把人們聯繫起來

外電則報道，美國駐上海總領事何樂進（James Heller）表示，「乒乓能把人們聯繫起來」。

中美關係在70年代肇始之際破冰。美國友華派人士奔走之下，1971年由中方邀請美國派乒乓球代表團到中國訪問，打破兩國1949年後互不往來的局面。美方代表團在同年4月10日踏足中國。

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藉由這次的「乒乓外交」，美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）與美國前總統尼克遜（RichardNixon）隨後陸續訪問中國，與中國商談建交事宜，最後在卡特（Jimmy Carter）擔任美國總統時，於1979年宣布與在台灣的中華民國斷交，並與中華人民共和國建交。

新華社則引述美國知名中國問題專家唐興（Daniel B. Wright）說，中美關係是世界上非常重要的雙邊關係，當前兩國需繼續加強人文交流，「需要繼續一起打打乒乓球。」

唐興指出，目前中美在國家安全、貿易等存很大分歧，但他仍然相信，中美兩國和人民仍有空間走到一起，一起去做雙方在過去幾十年裡做過的事情。中美在面臨不同挑戰的時候，需運用智慧和創造性更多地相互靠近，而不是減少接觸。

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責任編輯：鄧國強

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