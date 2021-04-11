中美氣候外交 拜登幕僚擬首訪中國

中美關係儘管低迷，但拜登政府高層多次強調，兩國競爭中有合作。美國氣候特使克里（John F. Kerry）預計本周造訪中國，在中美緊張關係加劇之際，在試圖解決氣候變遷問題方面加強合作。

華盛頓郵報引述熟知內情的人士說，美國前國務卿克里預計前往上海會見中方官員，這是拜登政府上任後，首位高層官員出訪中國，不過此行仍有遭到取消的可能。報道指，中美外交高層不到一個月前才在阿拉斯加面對面會談，最後不歡而散。

美國國務院發言人指出，國務院「目前沒有任何出訪行程要宣布」，中國外交部也未針對任何克里可能造訪的相關問題做出回應。

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一名匿名美國官員表示，克里此行計劃會見中國氣候特使解振華。

如成行 克里或會見中國氣候特使解振華

報道指，中美雙方在全球影響力方面較勁之際，在人權、貿易行為和安全方面皆有所衝突；這趟行程凸顯拜登政府致力在與中國競爭的同時保持合作。

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克里曾一再表示全球氣候危機應分開處理，形容這是「至關重要的獨立問題」，需要中美這兩個世界最大的溫室氣體排放國共同努力解決。美國將於本月22、23 日主辦為期2天的地球日網絡峰會。

克里此次亞洲行造訪印度、阿拉伯聯合酋長國、和孟加拉，中國可能成為其中一站。克里上周在印度表示，他對與中國合作抱有「希望」，但「沒有信心」。

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責任編輯：鄧國強

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