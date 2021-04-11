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珠海有軌電車投資30億年年蝕億元  營運3年擬拆除（有片）

經濟脈搏 16:35 2021/04/11

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珠海有軌電車一號線投資26億人民幣、折合逾30億港元，自2017年6月起營運以來已超過3年，但客量一直不足，加上保養成本昂貴，每年巨虧9000萬元人民幣、約合逾億港元；該項今年1月22日起已停運，疑以此「止血」。內地媒體報道，這條有軌電車線擬將拆卸，但官方目前未有回應。

中國新聞周刊報道，珠海有軌電車一號線自通車後，一直被珠海居民批評為「車次少、車站多、車速慢、換乘麻煩」，載客量一直嚴重不足。

一號線規劃時預測列車每日每公里最多可載客7700人次，但截至2020年底的實際數字，每日每公里只載客372人次，僅為預測的二十分之一。

每日客量 僅預期的1/20

而統計數據又反映，截至2020年12月7日，一號線營運1274日，平均每日只載客2893人次，每年車票收入只有僅100多萬元人民幣（119萬港元）、但每年營運維護成本為9100萬元人民幣（約1.08億港元），即每年至少虧損9000萬元人民幣、也就是折合逾1.06億港元。

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今年初召開的珠海兩會，便有3名市政協建議及早拆除一號線止蝕。

珠海市交通運輸部門有關負責人坦言，在極低效率、沉重資金包袱和保障沿線居民公交出行的前提下，「拆除或許是更加理性與合理的選擇」。

不過，珠海官方至截稿時，仍未就是否拆除一號線有明確回應。

被批「車次少、車站多、車速慢、換乘麻煩」

珠海有軌電車一號線2013年動工，全長8.9公里，設14個車站，總投資26億元人民幣、拆合港幣30.8億元；原預計2014年通車，但延誤至2017年6月才營運。由於客量嚴重不足，今年1月22日正式停運。

但在停運當日，珠海交通部門回覆羊城晚報記者稱，珠海有軌電車要拆除的消息不屬實；停運一方面是出于安全檢測，另一方面是出於疫情防控。但珠海有軌電車何時恢復運行，相關工作人員則表示「沒有明確時間」。

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責任編輯：鄧國強

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