美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦  事後疑刪照片

中美地緣政治角力不斷升級之際，美國海軍日前於facebook等平台發放一張美軍驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin，DDG-89）緊盯中國航母遼寧艦，並與其排航行的照片，照片中，馬斯廷號艦長坐在椅上翹腿，目視遼寧艦。

外界關注美方這一舉動會否令中美關係火上澆油時，美方隨後逐步刪除照片，但美國海軍網站仍可找到這張照片。

美國海軍facebook及美國國防部「防禦視覺資訊分發服務（DVIDS）」等上周四（8日）發放的照片，美軍神盾驅逐艦馬斯廷號上周日（4日）在西太平洋菲律賓海伴隨一艘航母，兩艦保持一段距離並排航行，美軍軍官在監視對方。

美似欲顯示自己掌握中國軍艦行蹤

美軍雖在照片說明以「水面目標」形容該艘航母，但從照片拍攝日期、地點及涉事軍艦舷號「16」判斷，它是此前一天（3日）穿越宮古海峽進入西太平洋的中國航母遼寧艦。

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值得注意的是，畫面中2名頭上戴著DDG-89帽子的美軍軍官，其中翹腳者帽子同時有CO字眼，意即Commanding Officer，相信他便是馬斯廷號艦長、即指揮官布里格斯中校（Robert Briggs）。

而另一人帽子則有EO字眼，意即Executive Officer，相信他便是副艦長斯萊中校（Richard Slye）。

國產航母山東艦或將穿過第一島鏈

軍事觀察家認為，美方高調舉動，似乎試圖顯示自己掌握中國軍艦行蹤。至於中國智庫「南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）」平台3日凌晨也在微博曾發文，指船舶自動識別系統（AIS）顯示，美軍馬斯廷艦出現在東海長江口海域，「針對性明顯」；這間接的說明了，美軍是一路跟蹤遼寧艦編隊，從東海一路穿越宮古水道、向東進入菲律賓海即西太平洋區域。

《環球時報》也證實，遼寧艦航母和美軍艦隻當天在菲律賓海相遇。

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微妙的是，美軍事後在多個網絡平台删除此照片，但並非全部刪除；截至周日（11日）下午，美國海軍網站仍可搜索到這張照片。

而正當美軍近日持續追蹤遼寧艦之際，《南華早報》引述消息人士指出，中國國產航母山東艦可能會在今年晚些時候開始穿過第一島鏈，進入西太平洋在公海進行演習和訓練，這是山東號實現初始作戰能力的必要步驟。

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責任編輯：鄧國強

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