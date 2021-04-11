  • 24°C
香港時間 : 2021411日 (日) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦  事後疑刪照片

國情動向 18:12 2021/04/11

分享：

中美地緣政治角力不斷升級之際，美國海軍日前於facebook等平台發放一張美軍驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin，DDG-89）緊盯中國航母遼寧艦，並與其排航行的照片，照片中，馬斯廷號艦長坐在椅上翹腿，目視遼寧艦。

外界關注美方這一舉動會否令中美關係火上澆油時，美方隨後逐步刪除照片，但美國海軍網站仍可找到這張照片。

美國海軍facebook及美國國防部「防禦視覺資訊分發服務（DVIDS）」等上周四（8日）發放的照片，美軍神盾驅逐艦馬斯廷號上周日（4日）在西太平洋菲律賓海伴隨一艘航母，兩艦保持一段距離並排航行，美軍軍官在監視對方。

美似欲顯示自己掌握中國軍艦行蹤

美軍雖在照片說明以「水面目標」形容該艘航母，但從照片拍攝日期、地點及涉事軍艦舷號「16」判斷，它是此前一天（3日）穿越宮古海峽進入西太平洋的中國航母遼寧艦。

055型驅逐艦首加入航母編隊 遼寧艦虎添翼（組圖）

澳洲傳媒：中國055型萬噸大驅逐艦令美國羞愧

    點擊圖片放大
    +4
    +3

值得注意的是，畫面中2名頭上戴著DDG-89帽子的美軍軍官，其中翹腳者帽子同時有CO字眼，意即Commanding Officer，相信他便是馬斯廷號艦長、即指揮官布里格斯中校（Robert Briggs）。

而另一人帽子則有EO字眼，意即Executive Officer，相信他便是副艦長斯萊中校（Richard Slye）。

國產航母山東艦或將穿過第一島鏈

軍事觀察家認為，美方高調舉動，似乎試圖顯示自己掌握中國軍艦行蹤。至於中國智庫「南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）」平台3日凌晨也在微博曾發文，指船舶自動識別系統（AIS）顯示，美軍馬斯廷艦出現在東海長江口海域，「針對性明顯」；這間接的說明了，美軍是一路跟蹤遼寧艦編隊，從東海一路穿越宮古水道、向東進入菲律賓海即西太平洋區域。

《環球時報》也證實，遼寧艦航母和美軍艦隻當天在菲律賓海相遇。

山東艦國產航母武器首曝光 央視告訴你「萬發炮」有多強（有片）

趙立堅駁「台海恐嚇論」：中國軍艦是去墨西哥灣耀武揚威嗎？

微妙的是，美軍事後在多個網絡平台删除此照片，但並非全部刪除；截至周日（11日）下午，美國海軍網站仍可搜索到這張照片。

而正當美軍近日持續追蹤遼寧艦之際，《南華早報》引述消息人士指出，中國國產航母山東艦可能會在今年晚些時候開始穿過第一島鏈，進入西太平洋在公海進行演習和訓練，這是山東號實現初始作戰能力的必要步驟。

美國海軍快接收新戰斧導彈 射程升級防中國東風反艦

【南海局勢】美航母、兩棲攻擊艦南海會合 組遠程打擊群（組圖）

    點擊圖片放大
    +5
    +4

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【南海局勢】美航母、兩棲攻擊艦南海會合 組遠程打擊群（第二版）（組圖）
2021/04/09
【南海局勢】美航母、兩棲攻擊艦南海會合 組遠程打擊群（第二版）（組圖）
趙立堅駁「台海恐嚇論」：中國軍艦是去墨西哥灣耀武揚威嗎？
2021/04/08
趙立堅駁「台海恐嚇論」：中國軍艦是去墨西哥灣耀武揚威嗎？
遼寧艦巡「台灣周邊」　解放軍退將：或是解放台灣全程演練
2021/04/08
遼寧艦巡「台灣周邊」　解放軍退將：或是解放台灣全程演練
澳洲傳媒：中國055型萬噸大驅逐艦令美國羞愧
2021/04/08
澳洲傳媒：中國055型萬噸大驅逐艦令美國羞愧
中美軍事角力升級 美艦穿越台海 解放軍東部戰區跟蹤監視（第二版）
2021/04/07
中美軍事角力升級 美艦穿越台海 解放軍東部戰區跟蹤監視（第二版）
軍事演習 軍備 軍控與裁軍 地緣政治 政治 國防 軍事 中美關係 宮古海峽 南中國海

下一篇文章

乒乓外交50周年 崔天凱以8個字勸告美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美日東海聯合演習 日媒：在釣島問題上牽制中國
美日東海聯合演習 日媒：在釣島問題上牽制中國
美國務院放寬對台交往準則 京曾警告勿「越綫玩火」
美國務院放寬對台交往準則 京曾警告勿「越綫玩火」
聯合國指美國侵犯關島原住民人權 華春瑩：美媒沉默了
聯合國指美國侵犯關島原住民人權 華春瑩：美媒沉默了
世衛最快月底完成評估 授權使用科興、國藥新冠疫苗（第二版）
世衛最快月底完成評估 授權使用科興、國藥新冠疫苗（第二版）
王毅與法國總統顧問通話 批歐盟挑起單邊制裁及對抗
王毅與法國總統顧問通話 批歐盟挑起單邊制裁及對抗
王毅：願助巴西解疫苗之急 相信巴方能公平對待中企
王毅：願助巴西解疫苗之急 相信巴方能公平對待中企