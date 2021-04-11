李克強：推動經濟穩中加固向好 宏觀政策不急轉彎（第二版）

國務院總理李克強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時強調，紮實推動經濟穩中加固向好，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性。

（新增第二段以下的詳細內容）

李克強在座談會上說，今年以來經濟穩中加固、穩中向好；但去年同期基數低帶來不可比因素，當前國際環境複雜嚴峻增加新的不確定性，分析經濟形勢要既看同比又看環比，既看宏觀數據又看市場主體切身感受，既看總體態勢又密切關注新情況新問題。

他強調，要做好常態化疫情防控，保持宏觀政策連續性穩定性可持續性，政策不急轉彎，引導形成市場合理預期，推進改革開放，保持經濟運行在合理區間，推動高質量發展。

李克強：引導形成市場合理預期

央視報道，座談會上，張曉晶、彭文生、馬彬等專家和白雲電器、浙江小商品城、攜程網負責人發了言，認爲國家減稅降費等政策既實又有效，經濟和企業生産經營持續恢復，但國際大宗商品價格大幅上漲帶來企業成本上升壓力很大。李克強回應說：

要持續有針對性實施好結構性減稅等政策，做到保就業保民生保市場主體政策力度不減；落實支持小微企業、個體工商戶和促進制造業創新升級等措施；加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力；用市場化社會化辦法拓展高校畢業生等就業渠道，促進靈活就業......穩定外貿外資，保持産業鏈供應鏈穩定。

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正也出席了這次座談會。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解