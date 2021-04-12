▲ 高福承認國產新冠疫苗保護力不高？他事後這樣澄清

中國研製的針對新冠肺炎疫苗，已在中國本土及多個國家接種，成效正待觀察之際，外電報道，中國疾病預防控制中心（中疾控）主任高福罕有地承認，國產新冠疫苗有缺點，保護力沒有非常高，並建議以混用疫苗的方法提升效力。但環球時報事後引述高福說，媒體誤讀了他的說話。

（新增第二及第三段，高福接受環球時報採訪時的澄清）

人民日報社旗下環球時報指，一些媒體和海外社交平台用戶近日「炒作」中國疾控中心主任高福的表述，稱他「承認」中國研發的新冠疫苗保護率低，中國正在考慮其他接種方案來解決有效率不高的問題。

高福在接受環時採訪時對此斷然否認，稱「這完全是誤解」。他重申其談話的本意，是在全球科學家討論疫苗保護效率問題時，他提出了一種未來的科學思考，即如果要提高疫苗有效率的問題，可以通過優化接種程序、和採用不同技術路線序貫接種來進一步提升。

高福在接受環時採訪：外界誤讀他意思

觸發今次輿論風波的是外電報道，高福周六（10日）在四川成都出席「全國疫苗與健康大會」發言時表示，國產疫苗保護力沒有非常高，還說他們現在正式考慮是否該用不同技術路線的疫苗，對人群展開接種。

高福並未說明策略可能改變的細節，但他在會中提到信使核糖核酸（mRNA）基因技術。

據了解，西方研發疫苗已用上mRNA技術，例如美國輝瑞藥廠（Pfizer）的新冠疫苗便屬此技，而中國藥廠使用的則，則滅活等傳統技術。

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高福在會中表示，大家都應該思考mRNA疫苗能帶給人類的好處，並認真關注，不要因為已有多種疫苗就忽略它。

但值得注意是，高福過去曾質疑mRNA疫苗的安全性，新華社去年12月曾引述高福的說法指出，由於mRNA疫苗首度用在健康的人身上，他無法排除負面副作用。

高福透露 研兩種手法提升保護力

另外，《南華早報》亦報道指，高福在上述場合表示，中國正研究解決現有國產疫苗有效率不高的問題：

其一是改善接種程序，包括調整疫苗劑量，劑量間隔或增接種劑量。 其二是混合使用不同技術的疫苗。

他透露，中國正加緊研究可以抵抗變種病毒的新冠疫苗，並考慮何時重新開放讓外國人入境，以及後續是否保持強制戴口罩和接受核酸檢測等措施。

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《南華早報》引述出席大會的上海疫苗專家陶麗娜解釋，高福是在比較滅活疫苗和mRNA疫苗。現時民眾在接種國產疫苗後產生的抗體水平低於mRNA疫苗，疫苗有效率也低於mRNA疫苗，結論是中國的滅活疫苗和腺病毒載體疫苗不如mRNA疫苗有效。

而內地一些媒體報道高福出席上述會議時，沒提到國產疫苗保護力等議題。

截至目前，中國已有5款新冠疫苗獲批使用，包括由國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維公司生產的3款滅活疫苗，以及天津康希諾公司生產的5型腺病毒載體疫苗，重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）。

之前巴西研究人員指，北京科興控股生物技術公司的冠狀病毒疫苗，，對預防有症狀感染的保護力為50.4%；使用mRNA技術的美國輝瑞藥廠，疫苗保護力則為97%。

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責任編輯：鄧國強

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