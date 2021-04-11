女士注意！中疾控不建議  同時接種新冠與HPV疫苗

新冠疫苗能否與其他疾病疫苗一同接種？中國疾病預防控制中心專家指，儘管兩者未必衝突，但不建議女性同時接種新冠與HPV疫苗，避免不良反應鑑別受到干擾。

HPV病毒被認定是子宮頸癌的元兇。國務院聯防聯控發布會周日（11日）舉行時，針對新冠疫苗和HPV疫苗是否能同時接種、女生擔心接種疫苗後出現不適症狀等問題，中疾控中心免疫規劃首席專家王華慶作出回應。

王華慶指，HPV疫苗是一個滅活疫苗，新冠病毒疫苗也是一個滅活疫苗，HPV疫苗是蛋白亞單位的疫苗，從理論上來說兩種疫苗之間的效果不存在影響的情況。但考慮不良反應的識別，在通常情況下，不建議新冠病毒疫苗和HPV疫苗，還有其他疫苗同時進行接種。

避免不良反應鑑別受到干擾

王又指，一些年輕女性在接種疫苗後出現頭疼、噁心等心因反應；在接種疫苗過程中不需要過度焦慮，要以放鬆的心態去接種這個疫苗，這樣會大大減少出現心因性反應。

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王華慶並稱，目前根據臨床試驗的結果，還有疫苗上市後不良反應監測結果來看，絕大多數全身性的反應都屬於一般反應，不需要特殊處理。

另外，記者會上專家指出，過量飲酒確實影響免疫功能，因此建議接種疫苗前後要保持一個平穩的生活狀態，以保證接種疫苗有效，也保證疫苗接種風險的降低。

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至於中國接種新冠疫苗的進度，截至4月10日24時，內地各地累計報告接種新冠病毒疫苗逾1.64億劑次。中國新冠病毒疫苗接種總劑次數為全球第二。

對於近期內地個別地方在疫苗接種工作中出現了簡單化，甚至一刀切強制接種情況，國家衛健委新聞發言人米鋒指出，這必須堅決予以糾正。

米鋒說，要堅持應接盡接、和自願的原則相結合， 在充分告知的基礎上，引導並鼓勵群眾積極接種，主動接種，切實提高群眾的獲得感、幸福感、安全感。

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責任編輯：鄧國強

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