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【縮水樓】阿飛正傳梁朝偉式斗室 成都民眾買樓底高1.3米縮水樓難追討？（多圖，有片）（第二版）

社會熱點 12:54 2021/04/13

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阿飛正傳梁朝偉式斗室？成都驚現樓底高1.3米縮水樓

電影《阿飛正傳》最後約3分鐘，梁朝偉飾演的角色在類似閣樓、樓底很低的斗室中整理儀容，成為電影經典鏡頭。但現實中，要住在這樣的單位肯定不爽，更糟糕是四川成都有民眾花了大筆積蓄買樓，收樓時才驚覺單位只是樓高僅1.3米的縮水樓，成人在屋內連腰也不能挺直。

（新增組圖）

這棟位於四川成都的公寓房，單位每平米單價1萬餘元人民幣。業主高先生稱，當初購買時，發展商宣傳的是精裝閣樓，但收樓時發現人在閣樓根本無法站立。

據報，高先生購買的單位，實際樓高只有1.3米，1米78的他，跪着都無法挺直腰板。

同時他也有發現，木板製成的樓梯根本沒釘緊，只要將腳踩上就猶如搖搖板般，樓梯支架上的螺絲更可以輕易取下。

成人進入  根本不能挺著腰板

業主陳女士稱，當時發現不對勁後立即查閱購買合約，發現發展商在單位層高標示為「X」，並未對單位層高作出明確規定。

然而在宣傳資料上卻寫着「精裝躍層」，3.9米挑高客廳等字樣。業主曾測量單位的層高，結果顯示所謂的「3.9米挑高客廳」也並未達到3.9米，而是只有3.7米。

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陳女士又稱，開發商未有提供實體的房屋供買方看，只能依靠銷售人員的介紹及宣傳資料判斷。不過，開發商之後又要求業主簽署一份補充協議，並寫明廣告等均包含形象藝術宣傳，對售樓方沒有約束力。

據建設部《關於房屋建築面積計算與房屋權屬登記有關問題的通知》及《住宅設計規範》，住宅層高宜為2.8米，計算建築面積的房屋層高均應在2.2米或以上。

川拓越律師事務所律師黃銳表示，建議業主與發展商溝通協調，包括商議能否整改，或給予一定的補償。若雙方協調失敗，建議業主可向相關的行業主管部門，比如住建局等部門去合理反映自己的訴求。目前，業主已向當地住建局以及市場監管局反映，相關部門已介入調查。

責任編輯：鄧國強

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發展商 銷售 成都 阿飛正傳

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