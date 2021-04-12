中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？

誰說拜登對中國不強硬？美國新總統上任3個月以來，美國海軍航母打擊群已3度巡航南中國海，密度遠超特朗普時期。中美南海角力有進入新階段、強度提升至新層次之勢。南海周邊東南亞諸國夾在中美之間，難逃成為磨心。其中，菲律賓與中國就南海牛軛礁風波近日擴大，看來並非偶然，更可以說有一定必然性。

拜登上任後中美都加緊外交攻勢，各自爭取與其他國家打好關係；新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓4個東南亞國家，加上南韓外交部長早前密集訪華，本是焦點所在，但他們都「被搶風頭」。菲律賓國防部高調指控，中國漁船是「海上民兵」，整齊停靠在一起，佔據了有主權爭議的南沙群島牛軛礁。

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儘管衛星圖像顯示，中國漁船至少自去年以來，已在牛軛礁一帶自由活動未受阻礙，中國外交部也重申對南沙群島主權，牛軛礁向來是中國漁船重要避風點，漁船行動屬正常作業，但菲律賓當局在這個時候大擺強硬姿態。菲外交部揚言，要每日向中國發出抗議。菲軍方更派出飛機，低飛威懾和嘗試驅趕中國漁船。

耐人尋味的是，菲律賓總統杜特爾特對「領土被佔」表現得非常溫和。杜特爾特經總統府發表聲明，明言希望和平解決問題，今次事件「不應構成對中國動武的理由」，也不會影響與中國的新冠疫苗和疫後經濟復甦合作。牛軛礁另一主權申索國越南亦低調得多，只由外交部發言人表達越方立場，未有菲律賓當局般的大動作。

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綜觀區內整體局勢，牛軛礁風波此時鬧出，難免令人懷疑與中菲以外力量有關。

拜登政府「印太戰略」來勢洶洶。美軍羅斯福號核動力航母為首打擊群，4月初再次進入南海。羅斯福號打擊群之前兩次進南海，是於拜登1月底上任翌日以及2月初，形成了拜登執政3個月來3次的格局。羅斯福號2月更是和尼米兹號一起入南海，特朗普政府半年前所創的雙航母打擊群巡南海做法，拜登政府照單全收。

美軍加強南海活動同時，美國多個歐洲盟國海軍也刻意遠道而來。法國潛艇與支援艦早前通過南海後，隨即再派兩棲攻擊艦與護衛艦到亞太3個月。英國更計劃由尚未形成戰鬥力的旗艦，伊利沙伯女王號航母在今年春夏來到南海。德國也宣佈出動護衛艦夏季前來。

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除了對華軍事施壓，拜登政府也在大力拉攏中國周邊國家，以至借日本之手聯合東南亞圍堵中國。日本首相菅義偉本周訪美之前，日本與美國發表聯合聲明，大談南海甚至台海等，北京視為主權和核心利益議題。日本3月底亦與印尼簽署防務合作協議，降低向印尼輸出軍事裝備和科技門檻；日本原本已跟越南及菲律賓簽有類似協議。

可見菲律賓當局此時藉牛軛礁議題向中國發難，大背景因此與2012年黃岩島事件頗為相似。美國當年力推......（中略）......菲律賓阿基諾政府......（中略）......杜特爾特明白......

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牛軛礁戰略位置顯赫......（中略）......中美新一輪南海較勁，亦使東南亞國家處於尷尬局面，尤其......（中略）......中國要排除美國介入，同時兼顧與南海諸國的關係，最便捷辦法相信......

（節錄）

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