布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)11日受訪時稱,關注北京對台灣的步步緊逼行為令海峽兩岸局勢升溫。他表示,美國長期遵照台灣關係法的承諾,確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全,警告任何人試圖以武力改變西太平洋的現狀,將是嚴重錯誤。

布林肯:美國對台灣自衛有嚴肅承諾

在北京,外交部發言人趙立堅8日對美方指中國在台海地區搞「恐嚇」、「脅迫」時回應稱,中國從來無意恐嚇誰,但誰的恐嚇也不怕;中國也不想脅迫誰,但誰的脅迫也沒用。美方應充分認識台灣問題的高度敏感性,恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,不要采取「越線」「玩火」的危險做法,以免嚴重損害自身利益和台海和平穩定。

布林肯11日接受美國國家廣播公司(NBC)訪問時表示,「我們已見到,且令我們認真關切的,是北京政府對台灣採取侵略性越來越強的行為,導致台灣海峽緊張升溫。」

布林肯還表示,美國長期遵照台灣關係法的承諾,確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全。

當被問及「中國若對台灣有所行動,美國是否會採取軍事回應」,他拒絕就假設性問題做評論。布林肯說:「我所能告訴你的是,我們對於台灣有能力自我防衛有嚴肅的承諾,我們對於西太平洋的和平和安全有嚴肅的承諾。我們堅守這些承諾。」「在這種情況下,任何人若試圖藉由武力改變現狀,會是犯下嚴重錯誤。」

