  • 26°C
香港時間 : 2021412日 (一) 11:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤

國情動向 10:19 2021/04/12

分享：

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日受訪時稱，關注北京對台灣的步步緊逼行為令海峽兩岸局勢升溫。他表示，美國長期遵照台灣關係法的承諾，確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全，警告任何人試圖以武力改變西太平洋的現狀，將是嚴重錯誤。

布林肯：美國對台灣自衛有嚴肅承諾

在北京，外交部發言人趙立堅8日對美方指中國在台海地區搞「恐嚇」、「脅迫」時回應稱，中國從來無意恐嚇誰，但誰的恐嚇也不怕；中國也不想脅迫誰，但誰的脅迫也沒用。美方應充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要采取「越線」「玩火」的危險做法，以免嚴重損害自身利益和台海和平穩定。

布林肯11日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示，「我們已見到，且令我們認真關切的，是北京政府對台灣採取侵略性越來越強的行為，導致台灣海峽緊張升溫。」

布林肯還表示，美國長期遵照台灣關係法的承諾，確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全。

環時：回應美切香腸式施壓  解放軍準備好飛越台灣

遼寧艦巡「台灣周邊」　解放軍退將：或是解放台灣全程演練

當被問及「中國若對台灣有所行動，美國是否會採取軍事回應」，他拒絕就假設性問題做評論。布林肯說：「我所能告訴你的是，我們對於台灣有能力自我防衛有嚴肅的承諾，我們對於西太平洋的和平和安全有嚴肅的承諾。我們堅守這些承諾。」「在這種情況下，任何人若試圖藉由武力改變現狀，會是犯下嚴重錯誤。」

I’m not going to get into hypotheticals.  All I can tell you is we have a serious commitment to Taiwan being able to defend itself.  We have a serious commitment to peace and security in the Western Pacific.  And in that context, it would be a serious mistake for anyone to try to change that status quo by force.

另外在疫情方面，布林肯還在受訪時批評中國在疫情早期爆發時，沒有做到必須做的事情，就是要立即通知國際專家，即時地分享資訊且提供真正的透明度。

北京對上述指控多次作出否認，並希望美國也像中方一樣，採取科學合作態度，同世衛組織開展溯源合作，邀請世衛組織專家去本國開展溯源科學研究。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

美國 台灣海峽 太平洋 北京 中國 台灣 兩岸關係 趙立堅 布林肯 軍事

上一篇文章

海南：全力推進自貿港法立法 爭取更大立法權和改革自主權（不斷更新）

下一篇文章

中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中美氣候外交 拜登幕僚擬首訪中國
中美氣候外交 拜登幕僚擬首訪中國
乒乓外交50周年 崔天凱以8個字勸告美國
乒乓外交50周年 崔天凱以8個字勸告美國
環時：回應美切香腸式施壓 解放軍準備好飛越台灣
環時：回應美切香腸式施壓 解放軍準備好飛越台灣
世衛最快月底完成評估 授權使用科興、國藥新冠疫苗（第三版）
世衛最快月底完成評估 授權使用科興、國藥新冠疫苗（第三版）
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片
王毅：願助巴西解疫苗之急 相信巴方能公平對待中企
王毅：願助巴西解疫苗之急 相信巴方能公平對待中企