布林肯談台海局勢：武力改變現狀將鑄嚴重錯誤（有片）（第二版）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日接受美媒訪時稱，關注北京對台灣的步步緊逼行為令海峽兩岸局勢升溫。他稱，美國長期遵照台灣關係法的承諾，確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全，警告任何人試圖以武力改變西太平洋的現狀，將是嚴重錯誤。

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布林肯：美國對台灣自衛有嚴肅承諾

在北京，外交部發言人趙立堅8日對美方指中國在台海地區搞「恐嚇」、「脅迫」時回應稱，中國從來無意恐嚇誰，但誰的恐嚇也不怕；中國也不想脅迫誰，但誰的脅迫也沒用。美方應充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要采取「越線」「玩火」的危險做法，以免嚴重損害自身利益和台海和平穩定。

布林肯11日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時表示，「我們已見到，且令我們認真關切的，是北京政府對台灣採取侵略性越來越強的行為，導致台灣海峽緊張升溫。」

布林肯還表示，美國長期遵照台灣關係法的承諾，確保台灣有能力自我防衛及維持西太平洋和平安全。

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當被問及「中國若對台灣有所行動，美國是否會採取軍事回應」，他拒絕就假設性問題做評論。布林肯說：「我所能告訴你的是，我們對於台灣有能力自我防衛有嚴肅的承諾，我們對於西太平洋的和平和安全有嚴肅的承諾。我們堅守這些承諾。」「在這種情況下，任何人若試圖藉由武力改變現狀，會是犯下嚴重錯誤。」

I’m not going to get into hypotheticals. All I can tell you is we have a serious commitment to Taiwan being able to defend itself. We have a serious commitment to peace and security in the Western Pacific. And in that context, it would be a serious mistake for anyone to try to change that status quo by force.

另外在疫情方面，布林肯還在受訪時批評中國在疫情早期爆發時，沒有做到必須做的事情，就是要立即通知國際專家，即時地分享資訊且提供真正的透明度。

北京對上述指控多次作出否認，並希望美國也像中方一樣，採取科學合作態度，同世衛組織開展溯源合作，邀請世衛組織專家去本國開展溯源科學研究。

責任編輯：尹航

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